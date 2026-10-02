La Asociación Civil TgdpadresTEA Gualeguaychú inició una búsqueda de un espacio físico que le permita continuar y ampliar las actividades que desarrolla junto a familias, niños, jóvenes y adultos.

La organización necesita un lugar destinado a realizar reuniones con familias, talleres y charlas, con el objetivo de generar un punto de encuentro para compartir, aprender y trabajar por una sociedad más inclusiva.

Carina Lonardi, representante de la Asociación Civil reconoció que, por falta de un espacio para desarrollar sus propuestas, hay muchas actividades que han dejado de hacer.

Desde la asociación destacaron la importancia de contar con un espacio propio para fortalecer sus propuestas y promover más inclusión, derechos y oportunidades para la comunidad.