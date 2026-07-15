Antes el partido de la Selección Argentina por las semifinales del Mundial 2026, la Asociación TGD Padres TEA Gualeguaychú difundió un mensaje dirigido a toda la comunidad para recordar que en la ciudad continúan vigentes las ordenanzas que prohíben el uso de pirotecnia y de escapes recortados o modificados en motocicletas.

La entidad señaló los festejos futbolísticos representa una buena oportunidad para reforzar la importancia de celebrar con responsabilidad y empatía. En ese sentido, recordó que está prohibido el uso de pirotecnia en cualquiera de sus modalidades —sonora, lumínica o combinada—, así como la circulación de motocicletas con escapes que generen ruidos excesivos.

Desde la asociación advirtieron que el ruido extremo "no es una molestia menor", ya que puede provocar angustia e incluso dolor físico en personas con hipersensibilidad auditiva, dentro de ellas muchas personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), además de afectar a adultos mayores, bebés y animales.

"Festejar el triunfo de nuestro país es motivo legítimo de celebración. Pero esa celebración puede y debe ser compatible con el respeto por la vida cotidiana de nuestros vecinos", expresaron, al tiempo que remarcaron que existen múltiples alternativas para celebrar sin generar contaminación sonora, como el uso de banderas, cánticos, reuniones al aire libre o bocinazos moderados.

En el comunicado, la asociación también solicitó a los vecinos que celebren con responsabilidad y consideración hacia quienes los rodean; a las autoridades municipales, que intensifiquen los controles y la difusión de las ordenanzas vigentes durante estas fechas; y a los comercios, que se abstengan de comercializar pirotecnia.

Finalmente, desde TGD Padres TEA Gualeguaychú manifestaron que "el festejo del Mundial es de todos" y pidieron que también sea respetuoso con toda la comunidad. Además, solicitaron que, en caso de incumplimientos, se apliquen las sanciones previstas en la legislación vigente.