La Asociación TGD Padres TEA Gualeguaychú expresó su repudio ante una serie de hechos de violencia y discriminación ocurridos en el marco de las celebraciones de fin de año y reclamó el cumplimiento efectivo de la ordenanza 12.079 de pirotecnia cero, vigente en la ciudad.

Según el comunicado difundido por la entidad, desde hace aproximadamente un mes vienen desarrollando acciones de difusión y concientización para prevenir ruidos molestos y recordar la normativa que prohíbe el uso de pirotecnia. Sin embargo, advirtieron con preocupación que, “pese a estos esfuerzos realizados junto a otras organizaciones y vecinos, se registraron conductas deliberadas que afectan a personas con hipersensibilidad auditiva, incluyendo el uso intencional de pirotecnia frente a viviendas donde se conoce la presencia de personas con esta condición”.

Además, denunciaron un grave episodio ocurrido en la madrugada del 3 de enero, entre las 4 y las 5, cuando dos jóvenes irrumpieron en el garaje de una vivienda y agredieron verbalmente a un joven con Trastorno del Espectro Autista (TEA), profiriendo gritos e insultos vinculados exclusivamente a su condición.

Desde la asociación remarcaron que sus acciones tienen una perspectiva solidaria y buscan generar un impacto positivo en la comunidad, aunque señalaron que en algunos casos encontraron respuestas violentas y despectivas. En ese contexto, solicitaron a quienes puedan aportar información sobre los autores de los hechos que lo hagan a la brevedad, al considerar que se trata de situaciones que no deben repetirse ni naturalizarse.

Finalmente, reiteraron el pedido “de respeto como base para una convivencia armoniosa y sostuvieron la necesidad de que se cumplan las ordenanzas 12079 y 12509”. El comunicado contó con la adhesión de diversas organizaciones y asociaciones locales y nacionales como: Protectoras Provoin y Patitas; Asdra, Fundación Incluir De Gualeguaychú, Casa Club Gualeguaychú, Aciverjus y Promover-Conin.