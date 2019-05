"Pagá las cuentas": mató a tiros a una pareja frente al cementerio de Chacarita

El doble crimen, investigado por el fiscal Munilla La Casa, ocurrió anoche. El asesino escapó.

Una pareja fue asesinada anoche, cada uno de un tiro en la cabeza, luego de mantener una discusión con un hombre frente al cementerio de Chacarita del lado del paredón de la necrópolis en el barrio de Paternal. Según dijeron fuentes policiales a Infobae, el pago de una deuda sería la causa del doble crimen. Todo ocurrió sobre la avenida Garmendia al 4820. De acuerdo al relato de un testigo, el asesino -un individuo de contextura robusta- cruzó a la pareja y empezó a discutir con ellos. La pelea subió de tono durante varios minutos hasta que el hombre sacó una pistola 9 milímetros y le disparó a cada uno en la sien. Después, el asesino abandonó el lugar corriendo. Ahora, es intensamente buscado por la Policía. Si bien su identidad aún no pudo ser establecida, fuentes de la investigación precisaron a Infobae que se trata de un hombre nacido en Perú, de quien sólo conocen el apodo, tal como el hombre asesinado. Su pareja era de nacionalidad argentina. Entre otros detalles, este medio supo que las víctimas serían habituales consumidores de paco y que el ajuste de cuentas podría estar relacionado con una deuda narco. "Pagá las cuentas", es lo que le habría dicho el doble homicida a la pareja segundos antes de tirar del gatillo, según escuchó el único testigo del hecho. Al llegar la Policía de la Ciudad, encontraron a las dos víctimas tendidas en el asfalto con orificios de entrada y salida en la cabeza. La mujer, de nacionalidad argentina, murió casi en el acto mientras que su novio, de origen peruano, perdió la vida minutos después de llegar al hospital Tornú. En el lugar hallaron dos vainas servidas, calibre 380. En el caso intervino la Fiscalía Criminal y Correccional 36, a cargo de Marcelo Munilla Lacasa, quien labró actuaciones por el delito de homicidio. La mecánica no es nueva, por otra parte. No es la primera vez que un traficante peruano o sus sicarios ejecutan a un adicto por una deuda. Todavía resuenan en los tribunales de Comodoro Py los hechos atribuídos a César Morán de la Cruz, alias "El Loco", acusado de dominar el negocio de la cocaína y la pasta base en el Playón Este y el barrio San Martín, entre las áreas más vulnerables de la Villa 31 bis con Juan Honorio "Inga" Arredondo, alias "Piedrita", enviado a juicio por ser su principal sicario con cuatro homicidios cometidos en cuarenta días. Jorge Irigoitía, un adicto de la zona norte del Conurbano que vendía para la banda de César y aparentemente le debía dinero, fue ejecutado en un pasillo cercano al histórico aguantadero de la banda en marzo de 2016. (fuente: Infobae)