Pagar la factura de luz ya no requiere salir de casa ni hacer filas. Con solo utilizar el código QR que figura en la boleta, los usuarios pueden abonar el servicio de manera rápida y sencilla desde su celular.

El procedimiento es simple. Primero, hay que abrir la cámara del teléfono o ingresar a la billetera virtual que se utilice habitualmente. Luego, se debe escanear el código QR impreso en la factura, tanto en su versión física como digital.

Una vez reconocido el código, el usuario podrá seleccionar el medio de pago de su preferencia y completar la operación en pocos pasos.

De esta manera, mantenerse al día con el suministro eléctrico resulta más práctico, rápido y seguro, evitando traslados y esperas para realizar el pago.