El abogado y dirigente radical Rubén Alberto Pagliotto confirmó su precandidatura a diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos. El referente de la línea Radical Activa detalló que, aunque no se encontraba en el país al momento de la formalización, aceptó el ofrecimiento de liderar la lista tras ser propuesto por distintos sectores internos, entre ellos ex dirigentes vinculados a los ya desaparecidos Sergio Montiel y Sergio Varisco.

Pagliotto no ahorró críticas hacia el Comité Provincial de la UCR, al que acusó de actuar "entre gallos y medianoche" al convocar un congreso partidario para el 2 de agosto, solo cinco días antes del cierre de alianzas electorales.

"Todo al revés de lo que debía hacerse", sentenció, cuestionando la improvisación de las autoridades partidarias. Además, recordó que su espacio había pedido hace meses esa convocatoria para garantizar un proceso interno claro y respetar lo establecido por la Cámara Nacional Electoral.

“Aunque gane las internas, no voy a participar de una alianza con Milei

Pagliotto reiteró su categórico rechazo a cualquier alianza con La Libertad Avanza. "Aunque gane las internas, no voy a participar de una alianza con Milei", afirmó con firmeza.

Incluso fue más allá: "Hoy por hoy, no participaría ni siquiera con el PRO. No me siento parte de Juntos por Entre Ríos y mucho menos de La Libertad Avanza".

En esa línea, Pagliotto se definió como "opositor al actual gobierno de Frigerio y opositor neto al oficialismo nacional".

El dirigente radical sostuvo que su postura será un eje central en la campaña y apeló a los valores históricos del partido: "Apelo al respeto por nuestra doctrina, nuestra historia y nuestra ética republicana".

También criticó los intentos de sectores internos de avanzar en acuerdos que, según él, responden más a conveniencias personales que a convicciones ideológicas. "Después de lo que Milei ha dicho de Alfonsín, de Illia y del radicalismo, no podemos estar ahí ni por dignidad ni por coherencia", remarcó a Debate Abierto.

Fuente: APF Digital