Palabra de entrenadores: qué opinan sobre la terminación de la competencia

La intención de la Federación Entrerriana de Básquet de finalizar deportivamente la Liga Entrerriana, sumado a la propuesta presentada por Racing para ser organizador de una “burbuja” que permita completar los juegos que quedan en una sola sede, generó diferentes opiniones dentro del ámbito del baloncesto provincial.

ElDia consultó a los entrenadores de los cuatro equipos involucrados en la definición. Se les preguntó sobre su idea de poder finalizar deportivamente la competencia y, a los tres entrenadores de los equipos visitantes, su opinión sobre que sea Racing el organizados en caso de ser aceptada la propuesta.

DT Ciclista.jpg

Mariano Passadore (Entrenador de Ciclista)

“Me encantaría poder cerrar la temporada en forma deportiva, ojalá se pudiera dar. Soy de la idea de que los partidos hay que ganarlos o perderlos en la cancha. Entiendo que es una situación complicada por la pandemia, pero entiendo que si se puede encontrar una solución, será muy bueno poder completar la competencia”.

“No estoy muy al tanto de las alternativas que se manejan sobre formato de definición y demás. Mi pensamiento es que debería terminarse del mismo modo en que se estaba jugando, lo que es bastante más complicado en estos momentos. Nosotros (Ciclista) teníamos la localía en dos juegos contra Racing, pero veo complicado poder rearmar un torneo como el que estaba”.

“Me parece importante que lo clubes se reúnan, se escuchen las posturas y que la Federación vaya trabajando sobre distintas alternativas. Es un torneo muy bueno la Liga Entrerriana, a todos nos gusta jugarlo y ser parte, pero creo que hay varios aspectos que deberían dejarse en claro antes de tomar una determinación”.

DT Luciano.jpg

Mario Rodríguez (entrenador Luis Luciano)

“Por un lado, me parece saludable que se piense en terminar la competencia. Hace un par de meses tenía una mirada distinta porque no veía una luz en el camino, pero ahora veo que al menos los clubes y la Federación han mostrado interés en juntarse, escuchar alternativas y poder llegar a un buen puerto”.

“Veo sumamente complicado el tema logístico para los equipos que, primero tienen que llegar a un nuevo acuerdo económico con los jugadores que están fuera de las ciudades, luego tienen que gestionar el traslado, en tiempos donde no hay transporte y en algunas provincias se hace complicada la circulación. También veo complicado el hecho de que hay que conseguir una habilitación provincial primero para entrenamientos con contacto y luego para competir. Ahí es donde radican mis mayores dudas, porque veo que los tiempos no juegan a nuestro favor. De hecho la provincia está en una situación complicada con el virus, se han incrementado los casos en varias ciudades y no se si es el momento de poder plantear una burbuja, una definición en sede única o alguna otra cuestión”.

“Si me preguntaran una alternativa, creo que se podría esperar un tiempo y pensar quizá en definir la Liga Entrerriana como preparación para la temporada que viene. Nadie te ofrece certezas de que el campeón vaya a ascender al Torneo Federal, que tampoco tiene muy claro en qué momento podrá jugar y de qué forma lo hará. Así que me parece inoportuno buscar soluciones que son realmente complicadas”.

DT Bancario.jpg

Román Núñez (entrenador de Centro Bancario)

“El deseo mío y creo que de todos los que estamos en la competencia es el de poder terminar la temporada en cancha, coronar a un campeón y que ese campeón tenga la chance de ascender al Torneo Federal. Pero pienso que no es el momento ni el contexto para poder hacerlo, estamos viviendo una situación rara con la pandemia que nos ha cambiado totalmente el foco”.

“Creo que la principal complicación actualmente es poder contar con los jugadores para realizar al menos un tiempo de entrenamiento que nos permita ponernos a punto para jugar una competencia. En nuestro caso tenemos jugadores en distintas ciudades y provincias, a los cuales seguramente se les haría muy complicado poder viajar, luego tendrían que hacer una cuarentena y recién dos semanas después empezar a entrenar y recién más tarde pensar en jugar”.

“Con relación a la propuesta de Racing, bienvenido sea que haya una alternativa para poder completar la competencia. Sea Racing o sea quien sea. Personalmente, el sistema de burbuja no me convence y menos en una liga que no es profesional. Hay jugadores que no son pagos o que no viven exclusivamente del básquet, que tendrían que pedir un permiso en los trabajos para poder estar disponibles en una potencial burbuja. En este contexto, muchos jugadores han tenido que salir a trabajar de otra cosa no relacionada con el básquet, por lo que complica mucho más la situación”.

DT Racing.jpeg

Gastón Narbay (entrenador de Racing)

“Creo que todos coincidimos en que sería muy bueno poder terminar la competencia. Entendemos que en estos tiempos, la forma de burbuja que propone Racing es quizá la más factible, el proyecto que presentó el club es viable, contempla todos los aspectos sanitarios, deportivos e institucionales. Se ha trabajado mucho en no dejar ningún detalle al descubierto para que todos los que formemos parte de esa burbuja, tengan la seguridad de que estarán todas las alternativas contempladas”.

“Entiendo que es inviable volver a marzo, no vamos a poder competir como lo estábamos haciendo en aquel momento. Cada deporte deberá amoldarse a los tiempos que corren, es muy difícil hoy poder jugar de la forma en que se hacía antes, en ningún deporte, por eso que la propuesta que hace Racing es algo que se amolda a los tiempos que corren, entendiendo que hay situaciones complicadas para cada equipo, pero pudiendo solucionar esas cuestiones, estoy convencido que la propuesta de Racing es lo más viable que tenemos en la provincia actualmente”.