Roberto “Tito” Palacios tuvo una gran actuación en las tres primeras jornadas del Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Canotaje, modalidad Maratón, donde se consagró campeón en C1 Máster, fue subcampeón en C1 Senior Short y además se quedó con el título en C2 Máster junto a Claudio Paiva.

Palacios, que llegó a la competencia con molestias físicas en la zona de la cintura, consiguió un meritorio segundo puesto en la final directa de C1 Senior Short (3,6 kilómetros), con un tiempo de 25 minutos y 13 segundos. Posteriormente, en la prueba de C1 Máster masculina, se consagró campeón argentino y logró la clasificación al Mundial tras imponerse sobre el colonense Claudio Paiva, también representante de Regatas, con un registro de 1 hora, 19 minutos y 32 segundos en la distancia de 12,5 kilómetros.

Además, ambos palistas volvieron a destacarse -esta vez en equipo- al imponerse en la prueba de C2 Máster, donde también se consagraron campeones argentinos y aseguraron su clasificación al Mundial.

“Estoy contento por haber llegado a la meta, que era lo que me había propuesto. No estaba al 100%, no iba a ser mi mejor carrera, pero traté de hacerlo de la mejor manera posible y me fijé como objetivo meterme entre los dos primeros, así que se dio incluso mejor de lo que esperaba”, expresó Palacios.

En relación a la competencia en C1, destacó el nivel de su compañero: “Fue muy bueno lo de Claudio Paiva. En un momento se me acercó bastante y me incomodó, pero con el correr de las vueltas me pude acomodar y hacer una buena regata”.

El experimentado palista también explicó que su preparación estuvo condicionada por una lesión: “No había podido entrenar como quería porque tuve un problema en la cintura y estuve varias semanas en recuperación. Incluso antes de largar hicimos unos masajes para poder aguantar el dolor. Por suerte no apareció y pude completar las dos regatas individuales”.

Podio de la C1 Máster sobre 12.5 kilómetros. Crédito: MR Fotografía.

En ese sentido, agregó: “Había probado días antes y no sentía molestias, así que decidí largar. Sabía que Claudio estaba bien y que al puntero no lo iba a poder correr, era un chico más joven, así que mi objetivo fue terminar la carrera y el segundo puesto terminó siendo muy positivo”, explicó sobre la prueba corta en C1, disputada el jueves en la jornada inaugural.

Más allá de lo personal, Palacios -también integrante de la organización como presidente del club Regatas- hizo un balance muy positivo del evento: “Estamos súper contentos porque todas las regatas salieron muy bien, que era lo que nos generaba un poco de incertidumbre. No hubo sobresaltos y todo se desarrolló de gran manera”.

También resaltó el nivel de los competidores: “Es impresionante, está lo mejor de Argentina en lo que es fondo y también en velocidad. Hubo carreras muy buenas y todavía queda la jornada del domingo para disfrutar del mejor canotaje del país”.

Por último, invitó al público a acercarse a la zona de competencia: “La pista y el marco son espectaculares. Invitamos a los gualeguaychuenses que se acerquen a la costanera, entre la Playa del Puente y el balneario municipal, y también al puerto. Es una gran oportunidad para disfrutar de este campeonato, que además es la antesala de lo que será el Mundial en Gualeguaychú en octubre”.

Gómez Gusalli y Fernández también clasificaron al Mundial

Los palistas del Club Regatas también lograron su boleto a la cita internacional. La juvenil Carmina Gómez Gusalli fue segunda en la final directa de C1 Short Damas, con un tiempo de 29 minutos y 43 segundos. Por su parte, Jorge Fernández finalizó cuarto en K1 Máster Masculina (50/54 años), con un registro de 1 hora, 24 minutos y 49 segundos, resultado que le permitió asegurar su segunda participación mundialista.