La ciudad vivió ayer la segunda jornada del Campeonato Argentino y Selectivo de Canotaje, en la modalidad Maratón, que reúne a casi 400 palistas de todo el país y cuenta con la organización del Club Regatas y la fiscalización de la Federación Argentina de Canoas.

El jueves, en la jornada inaugural, se disputaron en su mayoría pruebas Short, sobre una distancia de 3.600 metros con tres acarreos. Allí, dos gualeguaychuenses tuvieron una destacada participación y lograron la plaza mundialista.

Roberto “Tito” Palacios, que arrastra problemas físicos en la cintura, consiguió un meritorio segundo puesto en la final directa de C1 Sénior Short con un tiempo de 25 minutos y 13 segundos, mientras que la juvenil Carmina Gómez Gusalli obtuvo el segundo lugar en la categoría C1 Short Damas, con un registro de 29 minutos y 43 segundos.

Ayer, en la segunda jornada de competencia, se disputaron pruebas con distancias de 12 y hasta 30 kilómetros. En C1 Máster masculina, Tito Palacios se consagró campeón argentino y también logró la clasificación al Mundial, tras imponerse sobre el colonense Claudio Paiva, que también corre para el club Regatas de nuestra ciudad, con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 32 segundos.

Por su parte, Jorge Fernández alcanzó el cuarto puesto en K1 Máster Masculina (50/54 años), con un registro de 1 hora, 24 minutos y 49 segundos y aseguró su segunda participación mundialista.

La competencia continua este sábado con pruebas de K1 Junior, K1 Máster, K1 Senior, K2 Máster y paranotaje en ambas ramas, mientras que, para mañana, en el cierre del evento, se desarrollarán las definiciones en las pruebas por equipos.