La empresa familiar Palletizate ingresó en concurso preventivo luego de acumular una deuda que supera los $2.443 millones. La firma, dedicada a la recuperación, fabricación y comercialización de pallets de madera y a la gestión de residuos sólidos industriales, atraviesa una crisis que sus propietarios atribuyeron a una combinación de factores económicos y financieros.

Según surge de la presentación judicial, la empresa declaró 80 acreedores y mantiene 33 trabajadores en relación de dependencia. Sus socios, Oscar Alberto Portela, Vladimir Oscar Portela y Mauro Joaquín Portela, solicitaron formalmente la apertura del proceso concursal con el patrocinio del abogado Leandro Ferrando.

Los responsables de la firma señalaron ante la Justicia que el deterioro de la situación financiera fue consecuencia de una combinación de inflación, aumento de los costos operativos, caída de la demanda interna y extensión de los plazos de pago dentro de la cadena comercial.

A ese escenario se sumó el encarecimiento del financiamiento de corto plazo y de los descubiertos bancarios, que terminó absorbiendo recursos de la compañía.

Las inversiones no alcanzaron

La empresa había realizado inversiones durante 2025 y puesto en marcha medidas de ajuste con el objetivo de revertir el deterioro de sus cuentas. Sin embargo, de acuerdo con la presentación judicial, esas medidas no fueron suficientes para modificar el escenario.

El momento que los propios responsables de Palletizate identificaron como el inicio concreto del estado de cesación de pagos fue el 3 de marzo de 2026, cuando comenzaron a producirse rechazos de cheques por falta de fondos.

La situación se produjo después de un período de fuerte contracción de la actividad. En octubre de 2025, los propietarios habían señalado que la empresa producía alrededor de 35.000 pallets mensuales, muy por debajo del máximo de 75.000 alcanzado durante 2023.

En aquel momento ya advertían una retracción significativa del mercado industrial, pese a que la actividad logística continuaba mostrando mayor fortaleza.

De una inversión con beneficios fiscales al concurso

La situación adquiere particular relevancia porque apenas unos meses antes Palletizate había sido incluida en el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).

El 7 de octubre de 2025, el proyecto de la empresa había sido aprobado por el Gobierno de Entre Ríos para acceder a los beneficios del régimen. En aquella oportunidad, el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, habían visitado la planta.

La empresa había llegado a ese momento con una trayectoria de casi dos décadas. Fue fundada en 2007 por Oscar Portela junto con sus hijos Mauro y Vladimir y logró posicionarse en la región a partir de una actividad vinculada con la economía circular, la recuperación de madera y la gestión de residuos industriales.

Sin embargo, el deterioro del mercado y las dificultades financieras terminaron llevando a la compañía a recurrir a la Justicia.

Qué resolvió la Justicia

El trámite comenzó en la Justicia Civil y Comercial de Gualeguaychú, pero el 24 de julio de 2026 ese juzgado declaró su incompetencia y remitió el expediente al Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Concursos, Quiebras y Procesos de Ejecución de Concepción del Uruguay, a cargo de Máximo Agustín Mir. El magistrado finalmente declaró abierto el concurso preventivo de Palletizate.

Entre las primeras medidas adoptadas se encuentra la suspensión del pago de los cheques diferidos emitidos antes de la presentación y el mantenimiento operativo de las cuentas corrientes bancarias de la empresa.

La Justicia también dispuso la inhibición general de bienes de la sociedad y ordenó las comunicaciones correspondientes a los registros de propiedad inmueble y automotor.

La magnitud del pasivo y la cantidad de acreedores y trabajadores llevó además al juzgado a establecer un esquema de control específico para el proceso.

El Comité de Control quedó integrado por los tres acreedores de mayor monto denunciados por la empresa: el Banco de la Nación Argentina, el Nuevo Banco de Entre Ríos y el Banco Supervielle, además de un representante de los trabajadores.

Un proceso que recién comienza

El concurso preventivo busca permitir que una empresa que atraviesa dificultades para cumplir regularmente con sus obligaciones pueda reorganizar sus deudas y evitar, al menos en esta instancia, una eventual quiebra.

En el caso de Palletizate, los acreedores tienen plazo hasta el 9 de octubre de 2026 para presentar sus pedidos de verificación ante la Sindicatura.

El proceso permitirá determinar con mayor precisión el pasivo de la empresa y establecer cuáles son los créditos que deberán ser reconocidos dentro del concurso.

La Sindicatura deberá presentar sus informes finales entre el 26 de noviembre de 2026 y el 15 de febrero de 2027.

Mientras tanto, la continuidad de la actividad de la empresa queda atravesada por un doble desafío: sostener la operación de una planta que emplea a 33 personas y, al mismo tiempo, encontrar una salida para una deuda que supera los $2.400 millones.

El caso de Palletizate expone así el impacto que la caída de la actividad industrial, el aumento de los costos y el encarecimiento del financiamiento pueden tener sobre una empresa familiar que, hasta hace pocos meses, aparecía vinculada a nuevos proyectos de inversión y expansión.