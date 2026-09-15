Palo, la joven cantante y compositora de 21 años, se presentará el viernes 2 de octubre a partir de las 22 horas en Leblon Bar (25 de Mayo 130) con sus canciones que abordan temáticas sobre los vínculos, las emociones y las experiencias cotidianas, posicionándose como una de las artistas con mayor proyección dentro de la nueva escena argentina. Ya están a la venta las entradas en Veniu (https://veniu.online/e/palo-mas-alla-tour).

El tour, que comenzará en Gualeguaychú, continuará el 3 de octubre en Pez Volcán, Córdoba capital. El 21 de noviembre, Palo regresará a Buenos Aires para presentarse en el Teatro Premier. Además, Rosario, La Plata y Mendoza formarán parte de las próximas paradas de la gira.

“Más allá tour” toma su nombre del más reciente álbum de Palo, lanzado el 29 de julio. En esta nueva etapa en vivo, recorrerá las canciones que forman parte del disco junto a otros temas de su repertorio, entre ellos “Hacela corta morocho” y “Loco lindo”, dos de los lanzamientos que impulsaron su crecimiento en plataformas digitales y redes sociales.

El anuncio llega luego de su presentación del 29 de agosto en Niceto Club, donde Palo agotó localidades y compartió escenario con invitados como Maxi Espíndola y FMK.