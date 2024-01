En la década de los noventa, la actriz hollywoodense Pamela Anderson protagonizó diversos escándalos mientras se consagraba como la gran estrella de "Baywatch", el programa televisivo que definió la década. Esta vez, la modelo trascendió después de revelar que tuvo un encuentro fogoso con un argentino de 80 años, sí, así como leíste.

Así lo confesó la mítica rubia en su autobiografía "Love, Pamela", la misma que vivió uno de los mayores dramas de aquella década al salir con el baterista de una revoltosa banda de glam rock, Motley Crue. Según el relato que Pamela Anderson ofreció a sus fanáticos en su obra reciente, corria el año 1989 cuando su salto a la fama exigió que viaje a distintas partes del mundo.

Al llegar a Buenos Aires, una joven Anderson de 22 años se topó con un octagenario que la dejó "sin aliento". Después de una noche a puro baile e insinuaciones, sucedió el tan bien recordado momento que recientemente generó revuelo al ser divulgado por distintos medios de chimentos.

Un reconocido medio "yanqui" compartió entre sus lectores la noticia que Pamela ya había revelado ante su público. Y es que en medio de su estadía en la ciudad porteña, la actriz que comenzó como gimnasta quiso experimentar una de las propuestas culturales más propias de nuestra cultura, bailar tango en una típica tanguería. Allí, conoció a un hombre que cuadruplicaba su edad, pero que terminó resultando inolvidable para la "young Pam".

En el libro que concede material de archivo desde sus primeros días de juventud y en el que presentó su faceta más anecdótica, Anderson relató que el encuentro duró toda una noche. Primero, bailaron bien cerquita mientras el desconocido la "guiaba paso a paso".

Más tarde, al parecer, la química los obligó a continuar la velada en un lugar más íntimo y ahí es que sucedió el polémico encuentro sexual que despertó el interés de sus seguidores. "Fue una de las experiencias más sensuales que tuve", recordó.

A la vez, aseguró no tener ningún tipo de dato específico que revele su verdadera identidad, por lo que al día de hoy lo rememora como "un verdadero hombre", quien la dejó "sin aliento", sensación que según la mujer que hace unos años volvió a la escena por la serie que relata los hechos del "sextape" con su ex marido Tommy Lee, "nunca había sentido". "Ese hombre me cambió y nunca lo he olvidado" detalló Pamela Anderson sobre el ardiente encuentro.