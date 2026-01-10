Allá lejos en el 2004 una jovencita Pamela Martínez desfiló por primera vez en la emblemática pasarela del Carnaval en O`bahía, de la que fue reina cuatro años después. Luego, llegó a la comparsa de sus amores: Ara Yeví, con la cual se consagró como soberana del espectáculo en el 2017 y dejó su impronta promocionando el espectáculo. Tras cumplir 20 años como protagonista de la fiesta, esta edición vuelve a ser única y muy especial para ella, ya que desfila por primera vez estando embarazada.

“Siempre dije que el Carnaval ha atravesado todas y cada una de las etapas de mi vida, desde que era estudiante, después cuando comencé mi carrera profesional, cada una de las etapas laborales que pasé, cuando me casé. En definitiva, en todos los desafíos que uno va encarando en su adultez y bueno, era todo un sueño para mí la posibilidad de bailar en esta etapa, atravesando un embarazo”, expresó Pamela Martínez, que se inspiró en otras mujeres que ya lo habían hecho.

“Ha pasado otros años, he visto mujeres embarazadas que desfilaron con su panza en el Carnaval y me generaba una gran admiración y pensaba que lindo sería que a mí también me pasara, poder atravesar esta pasión en cada momento, en cada estado me parece algo muy lindo”, reconoció emocionada.

“El Carnaval es parte de mi vida, es una gran pasión y cada una elige cómo vivirlo. En mi caso, siento que lo llevo conmigo siempre, sea cual sea el momento que me toque vivir, a veces en momentos tristes, a veces con mucha felicidad, creo que es sumamente terapéutico cuándo uno lo necesita”, reflexionó.

La decisión de desfilar embarazada acarreó un proceso diferente al de todos los años. “Cuando supe que estaba embarazada, las primeras semanas de embarazo uno tiene muchos miedos, muchos temores y esperé a que pasara el tiempo prudencial para ir a la comparsa y contar la noticia. La verdad que en Ará Yeví lo recibieron con mucho amor, muy contentos por mí y por mi marido, por esta nueva etapa que está por comenzar de ser papás. Y enseguida me preguntaron qué quería hacer, y me aseguraron que, si yo quería bailar, mi traje estaba hecho. Enseguida les dije que aprovechando la etapa del embarazo que me tocaba atravesar, me podía dar el lujo de desfilar porque iba a estar en el segundo trimestre, que siempre dicen que es en el que una se siente con más energía. Entonces, la vida me iba a regalar la oportunidad de poder disfrutar esta etapa tan especial en el lugar donde más me gusta estar, siempre y cuando mi médica me diera el visto bueno y todo fuera seguro. Estuvieron de acuerdo conmigo y me adelantaron que iban a adaptarme el traje y que iban a hacer todo lo necesario para que me sintiera cómoda y segura, y así fue”, relató Pamela.

Además, la ex reina decidió no resignar su estilo a la hora de salir a la pasarela. “Para ese entonces ya me había comprado los zapatos del Carnaval y decidí que iba a salir como soy yo. Uso unos tacos muy altos, ese es mi estilo, me gusta y me siento cómoda. Fui a los ensayos, me aprendí la coreografía como cualquier integrante más. No obstante, nos tomamos ciertos recaudos, como no ir tan temprano a la comparsa así no me canso tanto. Trato de escuchar mi cuerpo, respetar el ritmo que me pide, era todo un desafío”, detalló.

Finalmente, el sábado pasado llegó la gran noche. “La primera noche tenía ciertos temores y traté de ser cautelosa, tanto en los preparativos como en el desplazamiento dentro del circuito. Logré entender cuándo tengo que bailar un poco menos y tratar de ir más tranquila para que mi cuerpo respondiera bien, porque me canso, estoy más pesada y por ahí me falta el aire. Sin embargo, trato de ir escuchando a mi cuerpo y de aportarle a la comparsa desde mi lugarcito que es muy especial este año. Casualmente me toca representar el amor a la tierra y justo en este estado, es una especie como de madre naturaleza que va acompañado por un traje hermoso como el que me hacen todos los años, con mucho lujo, mucho detalle en el cual hay puesto mucho amor y dedicación en el taller. Me han cuidado desde el primer momento para que me sienta feliz. Creo que fue muy emotivo para todos los que me conocen hace tantos años, poder compartir todo lo que vivimos el sábado pasado”, expresó la ex reina.

Sobre las repercusiones que generó desfilar embarazada, aseguró que “fueron increíbles, me sorprendió la cantidad de gente que me envió mensajes, que filmó, que me mandaba sus propios videos, o me sacó fotos. Muchas mujeres que hoy son madres y carnavaleras me escribieron y realmente las emociona como a mí, poder compartir esta pasión en un momento tan especial y transmitírselo a sus hijos y como yo espero poder transmitírselo a mi hijo el día de mañana cuando pueda mostrarle las fotos y los videos de la primera vez en que él bailó en el Carnaval. Así que, bueno, sin dudas, fue una noche cargada de emociones”.

El desfile de Ara Yeví, la competencia y una primera noche complicada.

Más allá de su situación personal de plena emoción, Pamela no se privó de un ojo crítico para observar cuestiones que hacen al espectáculo y a la competencia. Consultada sobre cómo vio el comienzo del Carnaval planteó que “vi de Ara Yeví y del resto de las comparsas que llegamos muy comprometidas con los tiempos, realmente tengo dudas de que sea una buena decisión comenzar el carnaval el primer sábado de enero, quizás habría que retomar la idea de que sea el segundo sábado de enero, porque estamos muy próximo a las fiestas y eso compromete mucho el trabajo en la última etapa, que es la más ardua”.

“Siempre la primera noche es como un ensayo con público, por lo tanto, surgen un montón de inconvenientes que no pudieron preverse, que espero puedan corregirse y mejorarse. Creo que no hay que ser tan exigentes o tan duros. Autocríticos hay que ser porque uno mejora, pero también hay que entender que surgen un montón de inconvenientes recién cuando la comparsa se desplaza en la pasarela. Al resto de las comparsas sólo las vi por la transmisión en vivo, que la miré al otro día. Siento que hay una calidad artística muy alta este año, que la competencia va a ser reñida y eso me parece muy atractivo para el espectáculo porque hace que la calidad del show sea excelente y que sea muy llamativo para el público. Esperemos que realmente la concurrencia acompañe este año y que sea una temporada exitosa, porque me consta que los clubes han hecho una inversión muy importante y que se ha trabajado muchísimo para poder sacar el espectáculo adelante”, concluyó.