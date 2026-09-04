Pampero, la icónica marca argentina, llegó a Gualeguaychú para posicionarse como referente en el rubro de la indumentaria y el calzado pensados para el trabajo en el campo, la industria y la ciudad, así como también para la aventura y el mundo del outdoor.



Este jueves por la noche, a las 20 horas, tuvo lugar la inauguración del nuevo local oficial de la marca en Urquiza 773 (casi esquina Italia), en pleno centro comercial de la ciudad. Decenas de invitados disfrutaron de un ágape de bienvenida mientras compartían un buen momento y se llevaban una primera impresión de la amplia variedad de prendas y accesorios que Pampero ahora ofrece al público local.



En el encuentro estuvo presente no sólo el flamante representante de la franquicia en Gualeguaychú, Andrés Frizzo, sino también el empresario Gabo Nazar, fundador de la marca Cardón y presidente de Pampero. A propósito de su llegada a la ciudad, Ahora ElDía conversó con ellos sobre la elección de apostar al mercado gualeguaychuense y el crecimiento actual que experimenta la marca en Argentina y países limítrofes, a pesar del difícil contexto de la industria nacional, en particular la textil.

“Como toda apertura, en cualquier lugar, la llegada de este local representa un gran desafío”, comentó Frizzo, y dijo sentirse confiado “por el mix que tiene la marca, de ofrecer ropa urbana combinada con ropa de trabajo”. “Además, uno puede tener un gran feedback no solamente recibiendo clientes en el local sino también pudiendo visitar empresas, por ejemplo, y generando un montón de relaciones; la marca está muy bien dispuesta desde ese punto de vista. Eso fue lo que me llevó a abrir mi primer local en Gualeguay hace dos años, y ahora quería apuntar a Gualeguaychú porque sostenía que teniendo la representación en el sur de Entre Ríos podía expandirme bien”, contó.

Andrés Frizzo y Gabo Nazar



Consultado sobre lo que ofrece la marca al público, Frizzo destacó que “lo que más tiene Pampero es una muy buena relación precio-calidad". Y agregó: "Creo que hoy cualquier persona puede entrar y encontrar un regalo para una mujer, un varón, para vestir a sus hijos, para comprar ropa de trabajo, borcegos para ir a cazar… Pampero tiene ese mix que no sé qué otra marca lo posee. Para mí ese es un gran diferencial”.



Por su parte, Nazar confirmó que Pampero ha logrado una expansión en el mercado nacional y señaló: “Estamos creciendo fuertemente, y eso en un contexto tan adverso sólo es posible gracias al esfuerzo enorme y mancomunado que hacen todos los actores de nuestra comunidad de negocios. Estoy hablando por supuesto de las redes de franquicias que, como Andrés, apuestan, invierten y van para adelante, con la mirada puesta en el horizonte, en nuestros objetivos y en nuestro plan de desarrollo. Uno no puede prescindir del contexto, pero tratamos de ser resilientes a la adversidad y adaptar nuestra estrategia de negocios, nuestra estrategia de reconstrucción de nuestra matriz de suministro en función de un cambio brutal en las variables macroeconómicas”.



El dueño de Pampero recordó que “la mayoría de las actividades industriales en Argentina fueron perdiendo competitividad” en años anteriores de la mano de una “economía cerrada”, y que cuando cambió el color político del Gobierno nacional se encontraron con el enorme desafío que plantea la apertura indiscriminada del mercado.

"Lo que hicimos fue trabajar mancomunadamente con la red de franquiciados y licenciatarios en la construcción de un plan que nos permita adaptarnos a esa realidad, a ese cambio de tendencia, de reglas de juego, así que tempranamente viajamos con grupos muy numerosos de proveedores a Oriente, a China, Bangladesh… a países más cercanos como Perú, Brasil, Uruguay y Bolivia, para diversificar nuestra matriz de suministros y lo estamos logrando a pasos agigantados", contó.



Y concluyó: “Por eso, a nosotros no nos tiembla el pulso a la hora de decidir crecer, porque sabemos que hoy estamos mejor que ayer, peor que mañana, porque estamos trabajando todos los días para superarnos. Es lo que tratamos de detectar en los candidatos a tomar una operación de la franquicia, como es el caso de Andrés, que tiene una ambición sana por crecer y una vocación por la excelencia, que se ve y se respira en todas las sucursales de la Argentina”.

