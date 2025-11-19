La separación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez volvió a encender el ruido mediático después de las confesiones que la actriz realizó tanto en su mano a mano con Mario Pergolini como en la entrevista con Moria Casán. Sin reservas, la ex Casi Ángeles repasó el final de su historia con el actor chileno y se refirió a la dinámica familiar que mantienen con sus hijos en común. El reflote de viejos conflictos y nuevas definiciones no solo salpicó a Vicuña, sino que puso, una vez más, en el centro de la escena a Pampita, quien en las últimas horas salió a manifestar su apoyo al padre de sus hijos.

Fue en el programa Intrusos (América) donde Pampita defendió a Vicuña. La conductora, que desde el recordado posteo irónico del “padre del año” en julio pasado dejó en claro su visión, remarcó la armonía familiar que supieron sostener desde la separación. “Yo te puedo hablar de cómo es mi relación con él. Tenemos una comunicación muy fluida, siempre poniéndonos de acuerdo en todo lo relacionado con la crianza, como ha sido desde el primer día que nos separamos. Siempre se mantuvo así”, explicó.

A su vez, hizo hincapié en que la cordialidad y el trabajo en equipo son la base de su familia. “Mi realidad con Benjamín es esta. Nos llevamos muy bien, consensuamos, charlamos y hacemos todo en equipo”, aseguró la animadora. Sobre su vínculo con Suárez, fue clara: “De mi parte, la relación con Eugenia está bien, no hablo con ella, pero si se tiene que dar hablaremos, tengo la mejor predisposición como siempre. Vi la nota con Pergolini, pero no me gusta opinar, saben que hay un vínculo familiar en el medio”.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos Bautista Beltrán y Benicio, fruto de sus relaciones con Pampita, y Amancio y Magnolia, de la China Suárez (Instagram)

Ante la exposición y las repercusiones alrededor del actor chileno, Pampita puso el eje en la prioridad absoluta: el bienestar de los chicos. “No me gusta que mis hijos la pasen mal de ninguna manera, siempre los voy a cuidar. No traté de interceder en nada, pero si hay algo que afecte a mis hijos voy a salir a hablar, porque la prioridad son mis hijos”, subrayó, marcando límites ante el avance mediático.

La conductora también hizo referencia a situaciones anteriores, recordando etapas en las que tuvo que defender públicamente a Vicuña: “En su momento salí a hablar de Benjamín porque se estaba comentando sobre mis hijos también, y de cómo los paterna. Mis hijos están bien ahora, muy contenidos”, detalló, aportando calma frente a las especulaciones.

Cabe destacar que Pampita siempre estuvo dispuesta a salir al cruce cuando de defender el rol de Vicuña como padre se trata. Según relató Yanina Latorre en SQP (América), la modelo fue contundente cuando le preguntaron por su ex. “Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente y generoso”, expresó. “Siempre fue así. Su vida entera son sus hijos. Son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre”, enfatizó la modelo, dejando en claro que el vínculo entre padre e hijos se mantiene más allá del ruido de la vida adulta.

Latorre también quiso saber cómo es hoy por hoy el trato entre Pampita y la China. La modelo no esquivó la pregunta. “Con ella tengo excelente relación hace muchos años”, afirmó. “Espero que como familia que somos, siempre entre todos reine el respeto por sobre todas las cosas. Todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea”. Un pedido de paz para un clima mediático cargado de reproches, indirectas y declaraciones cruzadas.

En ese contexto, la conductora dejó su reflexión sobre el conflicto. “Una cosa es que como marido le haya fallado, algo que también, según la China Suárez, ocurrió, pero eso no lo convierte en mal padre. Un tipo que tiene adicciones y caga un matrimonio no es mal padre. Yo soy hija de un señor que era alcohólico y se separó de mi mamá, pero no lo considero mal padre por eso. Lo acusa por las adicciones”, sostuvo la conductora de América, sumando su voz al debate generado por la entrevista.

Así, entre notas reveladoras, exposiciones mediáticas y declaraciones con foco en los hijos, este nuevo capítulo reúne a Pampita, la China y Vicuña en el desafío de anteponer la armonía familiar y el respeto, más allá de toda polémica. La modelo, como siempre, volvió a dejar en claro que cuando la paz de sus hijos está en juego, no duda en salir a hablar.