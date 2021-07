Pampita dio a luz a su hija en el Otamendi: ¿Cómo se llamará?

Según revelaron en Nosotros a la Mañana, la beba nació hoy a las 9:30 por parto natural. La top se internó esta madrugada, cuando comenzó a sentir fuertes contracciones. El Pollo Álvarez confirmó que la beba se llama Ana y pesó al momento de su nacimiento 3,200 kg.

Luciana Pizzolorusso, madrina de la beba, habló con el ciclo de eltrece y confirmó con emoción la noticia: "Nació, está re bien. No sé nombre, no sé nada. Ay, qué alegría, qué merecida. Esta bebé es todo. Estoy muy nerviosa. No sabés lo importante que es esta bebé para Caro. Estoy muy contenta".

Pocos embarazos generaron más expectativa y alegría que el de Pampita, quien tenía fecha probable de parto para este miércoles 22 y se mostró súper activa tanto en su rol de jurado de La Academia como al frente de su ciclo Pampita Online. De hecho, ella había bromeado con que iba a parar de trabajar cuando comenzaran las contracciones.

Este es el quinto parto de Carolina Ardohain, que antes fue mamá junto a Benjamín Vicuñade Blanca, quien nació el 15 de mayo de 2006 en Chile y tristemente falleció en septiembre de 2012; Bautista, que al igual que su flamante hermanita nació en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires el 29 de febrero de 2008; Beltrán, quien llegó al mundo el 8 de junio de 2012 en una clínica chilena, y Benicio, su hijo menor con el actor, que nació el 12 de octubre de 2014 en el país vecino.