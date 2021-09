Pampita habló sobre el encuentro de fútbol entre Moritán y Vicuña

En Pampita Online, Gabriel Oliveri encaró a la conductora y le preguntó su opinión sobre esta story de Instagram que muestra a los padres de sus hijos interactuando amigablemente.

“Mirá esto, es un ejemplo. ¡Mirá quién aparece! ¿Qué es esto? ¿Vos estabas al tanto? ¿Están por detrás tuyo viéndose esta gente?”, le preguntó Oliveri a Pampita con mucho humor.

“¡Yo no sé nada de estas cosas! Pero juegan todos acá. A veces juega mi hermano, juega mi hijo Bauti, juegan todos”, se desentendió la conductora.

“¿Pero no es el equipo de los ex contra el de los actuales? ¡No llegás a once ex? ¡No tenés tantos!”, le lanzó Gabriel Oliveri a Pampita.

“¡Que malo que sos! La verdad es que en este fútbol participan todos. Están todos invitadísimos. No quiero opinar mucho más porque no sé qué dijeron los protagonistas. ¡Yo no tengo nada que ver en esto! “, concluyó ella sobre el video que reúne a Roberto García Moritán y Benjamín Vicuña.