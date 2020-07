Pampita le dio un pícaro consejo a Mica Viciconte para no repetir fotos con Nicole: "Hay que..."

"No voy a hablar de ella porque tengo una cautelar, pero voy a hablar de lo que pasó. Se dijo que yo robaba marcas, canjes, y no necesito hacer eso. Las marcas han sido generosas conmigo. Yo no robo canjes... Te estás metiendo con mi trabajo. Yo no me meto en el trabajo de nadie… Querés cagar más alto de lo que podés", disparó la panelista de El show del problema, sin disimular su enojo.

Con el tema siendo noticia, Pampita aprovechó el móvil que Viciconte le dio a Pampita Online para preguntarle por el tema, luego de ver que Mica y Nicole hicieron fotos usando el mismo coche ¡y le dio un consejo muy pícaro!

"Hicieron fotos en el mismo auto… Hay que stalkear (revisar la red social de alguien) un poco a la ex", comentó Carolina, generando risas y la desaprobación de sus panelistas.

Segura de sí misma, Viciconte le contestó: "El auto lo pidió Fabi, para mí eran todos lindos. No, yo no voy a stalkear a nadie". Pero Pampita sostuvo su recomendación: "Te sirve de herramienta".