Pampita le hizo una pregunta íntima a Ventura, y el periodista quebró en llanto

Con voz quebrada, el reconocido periodista abrió su corazón. “No quiero llorar, porque siempre que lo digo, lloro. Mis viejos. Los amé. Todas las noches vuelven a mí. Duermo con ellos, las cenizas de mis viejos están en mi habitación, en dos urnas”, contó el presidente de Aptra.

“Siempre que me hablan de ellos, me quiebro. Deben estar orgullosos de que lo que soy. Soy una buena persona, aunque me vistan de demonio. No soy un demonio, soy un tipo que siente, que tiene lealtad, que ama, que se ha equivocado, pero sin ánimo de dañar a nadie. Muchas veces me he jodido yo para no joder a nadie y no lo ando ventilando. A ellos, mi corazón”, completó Ventura, visiblemente emocionado.