Pampita mostró los chats privados con su niñera luego de ser denunciada por maltrato

El ida y vuelta se dio a través de los mensajes directos de Instagram y la jurado del Súper Bailando (que además dejó en claro que llevará a la Justicia a Viviana) optó por hacerles capturas para compartirlos en todas sus redes sociales:

En las publicaciones se lee el siguiente ida y vuelta:

Viviana: -Diosa del mundo, te ves tan hermosa y brillante. Te admiro tanto.

Pampita: -Ay, Vivi. Vos también sos una gran mujer (emoji de corazoncito rojo).

V: -Linda, deseo tanto verte feliz y sin lágrimas por nada ni nadie. Sos tan linda y tenés tantas cosas para ser feliz… Yo sé, después de tantos años, no hace falta que me digas nada. Te veo y sé cómo estás.

P: -Te quiero.

V: -Tenés mucha gente que te ama.

P: -Lo sé. Vos también.

V: -Y yo estoy. Por ahí me cuesta demostrarlo, pero vos sos una gran parte de mi vida.

P: -Y vos también de la mía.

V: -Y te adoro a vos y a los chicos.

P: -Nosotros a vos. Te queremos mucho (emoji de corazoncito rojo).

V: -Gracias por tanto y perdón por tan poco. También tengo mis cosas, pero espero nunca defraudarte.

P: -Besotes inmensos. ¡Salí a divertirte, por favor! ¡¡¡Con lo diosa que sos!!!

V: -Estoy mal, no puedo así…

P: -Salí.

V: -Mal de amores.

P: -Bailá un rato. Eso hace bien.

V: -Pero ya voy a estar bien. Perdón si descuido mi trabajo, pero de verdad me siento mal. Voy dos veces por semana al psicólogo.

P: -Ya vas a mejorar de a poquito. Hay que vivir el duelo.

V: -Hago lo mejor que puedo y es lo que ustedes merecen. Eso me dijeron, pero yo me desespero.

P: -Ya vas a estar bien. Vas a ver.

V: -Se me juntó todo.

P: -No hay apuro. Hay que estar mal a veces. Es normal. Me tengo que ir a dormir. ¡Te mando un beso grande! Cuidate. ¡¡¡Disfrutá el finde!!! ¡¡¡Dios te va a mandar muchas alegrías!!!

V: -Gracias, vos no tenés idea de lo que yo te aprecio y lo que me ayudan todo los días. A mí me cuesta muchos, después de perder dos embarazos, los chicos son mi contención. Gracias por todo.

P: -Sí, ¡los chicos ayudan!

V: -Te merecés alguien que te ame con la misma intensidad que vos lo hacés. Porque yo te conozco y sé que das todo tu amor en una relación. Merecés lo mismo.

P: -Gracias. Feliz añoooo.

V: -Gracias hermosa. Te deseo un año lleno de amor, felicidad y éxito.

P: -Igualmente (emojis de fiesta y corazones rosas). ¡tE AMO, Vivi! Sos de mi familia.