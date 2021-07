Pampita publicó la primera foto de su bebita Ana Carolina

Siempre activa en sus redes sociales, desde el momento en que dio a luz Pampita se encargó de repostear en sus historias de Instagram todos los saludos y felicitaciones que le hicieron llegar sus amigos y familiares. Incluido, el que le dedicó Milagros Brito, madre de los hijos mayores de su esposo, Santino y Delfina, quien escribió: “Bienvenida Ani a esta familia llena de amor y respeto que cada día es más enorme”. La empresaria también es madre de Asia, de su relación con Lisandro Borges, y Francesca, de su actual pareja con Agustín Garavaglia, quienes aparecen en la foto viendo a la beba a través del teléfono celular.

hija pampita

Cabe destacar que Pampita también recibió un tierno saludo de Eugenia La China Suárez, actual pareja de Benjamín Vicuña, con quien ella tuvo a Blanca (falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio. La actriz, que ya era madre de Ruffina, con Nicolás Cabré, le dio a los hijos de la modelo otros dos hermanitos: Magnonia y Amancio. Y, dejando atrás los conflictos del pasado, desde su cuenta de Twitter arrobó a la modelo e hiló un corazón rojo, un osito, un moño rojo y un angelito, usando en emojies en lugar de palabras para expresar su felicidad por el nacimiento de Ana.

“Estoy enamorada, embobada. Estoy con Robert y no podemos parar de mirarla, tocarla y llenarla de besos”, había expresado Ardohain a poco de haber recibido a su hija en brazos en diálogo con Pampita Online, el programa que conduce por Net TV y en el que momentáneamente es reemplazada por Denis Dumas. Y luego agregó: “Estamos en las nubes como cualquier papá, obviamente. Me mandaron muchos mensajitos, mucho cariño y no quería dejar de charlar un rato con ustedes”.

Con respecto a cómo habían sido las últimas horas previas al parto, en la que se la había visto caminando por las calles de Palermo, explicó: “Fui a trabajar a La Academia, de ahí me fui a un control donde no tenia contracciones y no había ninguna expectativa de que naciera el mismo día. El doctor me dijo que me fuera a caminar porque tenia la panza altísima, así lo hicimos con Roberto, y luego quedé internada. Al principio pensábamos que podía nacer el fin de semana o el lunes, próximo”.

En ese mismo contacto telefónico y visiblemente emocionada, Pampita señaló: “Es miniatura el piecito. No se la puedo sacar de los brazos a Robert”. Y, al ver sólo el pie y la boca de la niña en fotos, aseguró: “Quiero que sea feliz. Estamos agradecidos a la vida por este regalo maravilloso”.