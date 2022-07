La conductora no pudo evitar conmoverse después de ver el desafío que dejó afuera del reality a la cantante y ex Bandana, Lissa Vera

Luego de vivirse unos de los duelos más emotivos en El Hotel de los Famosos en la que Lissa Vera quedó eliminada del programa, Carolina “Pampita” Ardohain no pudo quebrar en llanto, movilizada en medio de las instancias finales del reality de eltrece.

La conductora no dudó en ir a abrazar a la cantante para darle fuerzas después del desgaste físico que le resultó el juego. Fue entonces que Lissa compartió sus sentimientos y no escatimó en halagos para la top: “Gracias por todo. En serio, Caro. Sos una persona hermosa, ¿sabés? Linda por fuera, linda por dentro. Me encantó conocerte”.

“Ay, Dios. Me hiciste llorar de la emoción”, atinó a decir Ardohain. Y segundos más tarde, se la vio invadida por lo que le recorría por el cuerpo y con lágrimas en los ojos: “Ay no me siento bien. Ya voy. Ya va, ya va, dame un segundo. Mirá Lissa, me arruinás todo el maquillaje. No, no, perdón, es mucha emoción”.

“Yo no sé si soy valiente, no sé si soy una guerrera. No sé si soy todo eso. Peleo contra todo eso que me pasa por adentro y trato de dar lo mejor. Nunca puedo tener una salida normal yo. Siempre pasa algo”, analizó Vera.

Y Pampita cerró: “Felicitaciones en esta semifinal llena de emoción, creo que una de las más emotivas de todas. La verdad es que jugaron increíble. Lo dieron todo, le pusieron el cuerpo, le pusieron el alma y nos conmovieron a todos. Fue un gran juego, uno de los más difíciles y de los más importantes también para ustedes, así que les damos un gran aplauso”.