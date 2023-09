Carolina Pampita Ardohain se subió a un avión desde Ezeiza y aterrizó en Nueva York invitada por una empresa para recorrer la ciudad conocida como “la gran manzana” y también realizar planes allí al igual que otros famosos como Damián Betular y Paula Chaves. La jurado del Bailando 2023 (América) estuvo compañada por su marido Roberto García Moritán.

A través de sus historias de Instagram, la también conductora mostró que estuvo paseando por el Central Park, también caminó por el barrio Soho -donde se encuentran las marcas más exclusivas- y estuvo en la Quinta Avenida, donde se encuentran las pantallas más llamativas. Y en la noche del jueves, asistió a un evento donde también estaban invitadas varias estrellas de Hollywood.

Como una fan más, Pampita le pidió fotos a todos y las compartió con sus seguidores de las redes sociales. En las imágenes que publicó en su feed de Instagram mostró que estuvo con Zoe Saldana, Matt Damon y Jeremy Allen White, entre otras personalidades. También se pudo ver el espectacular look que escogió para la gala que contó con alfombra roja y cientos de celebridades de todo el mundo.

Para lucir en el evento, Pampita optó por un diseño en blanco, de escote recto, con los hombros al descubierto y falda campana. Dejó a la vista sus piernas y sumó unos zapatos de taco fino color negro. También lució un rodete para dejar al descubierto la espalda, que tenía un juego con el collar plateado. Al estilismo solo le agregó una pulsera, aros y, como cartera, un sobre negro.

Semanas atrás, y a propósito de la visita de Carolina Pampita Ardohain a Noche al Dente (América) volvió a estar en agenda su enfrentamiento con Nicole Neumann, Sofía Zámolo y Julieta Prandi en la década del 2000, cuando todas empezaban a pisar fuerte en el mundo del modelaje. Con ello también se trajo al presente repudiable apodo con el que a la nacida en La Pampa la llamaban en los desfiles, por considerarla no estar a la altura ni poseer las características necesarias como para estar en una pasarela: “La Muqui”. En paralelo, en las redes sociales se la señaló a Prandi como la creadora del mote, lo que provocó que se desmarcara de esto.

Al reeditarse la polémica, y en diálogo con Intrusos (América), Pampita recordó aquella época y respondió de manera tajante cuando la consultaron por los maltratos que sufrió en sus inicios. “Yo sano todo, no me quedo con ninguna mochila, no tengo nada del pasado que reclamar. Por suerte he podido sanar en vida. No hay nada que rescatar de esa época, éramos muy jóvenes...”, dijo tras la consulta del cronista perteneciente al programa que es conducido por Florencia de la V.