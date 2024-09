En las últimas horas las versiones de una crisis comenzaron sonar en el matrimonio conformado por Pampita y Roberto García Moritán. Y es que la modelo y el economista empezaron a salir en agosto del 2019 y en noviembre de ese año se casaron. En el 2021 llegó la hija que tuvieron en común, Anita y desde ahí formaron una de las familias ensambladas más queridas en el mundo del espectáculo, hasta ahora.

Las versiones de crisis se instalaron luego de que la modelo se mostrara de viaje sola. Otro detalle que llamó la atención fue que no postea imágenes con su marido desde el 4 de agosto, día en que celebraron el cumpleaños de su hija en un súper fiesta. Incluso en trascendió que el político habría pasado cuatro noches en un hotel porteño, luego de que Carolina lo echara de su hogar aunque hasta el momento se trata de meras especulaciones sin confirmar.

Pero este miércoles en LAM (América), confirmaron la separación y revelaron los motivos que habrían llevado a este desenlace. “Me cuentan que Moritán suspendió toda su agenda ministerial en la última semana”, comenzó diciendo Ángel De Brito. En ese sentido, Yanina Latorre tomó la palabra y leyó los mensajes que le envió el contacto del círculo íntimo de la conductora: “Alguien de su entorno cercano me confirma que está separada”.

“Ella se está por ir de viaje ahora en octubre y noviembre a Tailandia y a México”, relató la panelista y reveló: “Se cansó, se hartó”. A su vez, en el ciclo de América TV sumaron información sobre las versiones de que existiría una tercera en discordia proveniente del espectro político. Recordemos que Moritán es Ministro de Desarrollo Económico porteño.

“Él está muy en su rol político, no genera ni un peso y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo. Ella reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido. Se casó y se enamoró porque le pareció un dulce, y después se fue dando cuenta de que es un nabo”, agregó Yanina Latorre. Recordemos que la mismísima Pampita en octubre del 2023 contó que tuvieron que mudarse para achicar gastos porque era muy caro el alquiler de donde estaban residiendo todos juntos, junto a los tres hijos de ella (Bautista, Benicio y Beltrán) y los dos hijos de él (Delfina y Santino) además de Anita.

Ante toda esta información, De Brito analizó el escenario: “Me sorprende que Carolina no salió a desmentir, siempre contestan y aclaran que no es así“. Una versión que coincide con la opinión de Angie Balbiani, amiga de la conductora, quien sospecha que “sucede algo fuera de lo normal”, aunque se negó a dar más detalles al respecto.

“Otra cosa que me cuentan es que él, con este cargo político que tiene, se la pasa pelotudeando en eventos, cavas, cuisine, cosas que ella no…”, insistió Latorre. Por su parte, Fernanda Iglesias aportó más detalles a los que dijo su compañera y comentó que “los vecinos de la casa de Nordelta de Pampita y Roberto le contaron que ella está viviendo allí sola con su hija Ana” y que a nivel laboral, Carolina “está próxima a empezar a rodar una película junto a Benjamín Vicuña, acerca de un importante robo al Congreso en el año 2000, ficción que estará basada en hechos reales”.

Las versiones de infidelidad

Por último en LAM afirmaron que además habría una supuesta infidelidad del Ministro y que ella le habría encontrado unos mensajes sospechosos en su celular. “A mi lo que me dicen es que están separados, pero que están conviviendo en su casa. Me dicen que Barby Franco muchas veces está cuidando a Anita, son muy amigas ellas. Algunos señalan, y esto no me consta para nada, que habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura porteña. Es el fin de la carrera política de Moritán. Ojalá que no. ¿Pero sabés dónde me genera más sospecha? En que no hablan”, sumó De Brito.

“Esto viene de hace un tiempo largo, desde hace más de un año. Pasaron cosas y ella le habría puesto un ultimátum. El año pasado, en pleno Bailando, ella le encontró mensajes con una periodista política. No sé si consumaron”, sumó Yanina Latorre, quien asintió cuando Ángel le preguntó si era “una periodista que tuvo conflictos en su anterior lugar de trabajo”.

En tanto, la panelista cerró: “Cuando Pampita encontró esos mensajes, le dijo a él: ‘Hasta acá, que no vuelva a pasar’. No es la primera vez que pasa algo. No estoy diciendo que haya consumado, sino que fueron desprolijidades en el teléfono. A ella no le gustó algo que leyó en el teléfono y le dijo: ‘Hermano, una más y te vas’”.