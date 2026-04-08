Momentos de gran tensión se vivieron este miércoles por la mañana en la escuela Bazán y Bustos del barrio El Sol, en Paraná, luego de que se escucharan disparos de arma de fuego en las inmediaciones del establecimiento. La situación generó alarma entre estudiantes y docentes, quienes debieron resguardarse dentro del edificio.

El episodio ocurrió alrededor de las 11:30 en la zona que se encuentra atrás de la escuela Bazán y Bustos, ubicada en Santos Vega y José María Paz. El establecimiento se encuentra frente al complejo de departamentos del barrio El Sol y adelante del asentamiento de barrio El Pozo, donde ocurrió el tiroteo.

De acuerdo con los primeros datos, las detonaciones se habrían producido “en el corazón del barrio”, a escasa distancia del muro trasero de la institución educativa.

La balacera provocó una reacción inmediata de la comunidad escolar. Ante el ruido de los disparos, alumnos y docentes se tiraron al suelo dentro del establecimiento como medida preventiva, mientras se activaban protocolos de resguardo para evitar riesgos.

Una vez pasados los instantes de pánico se retomaron los últimos minutos de clases y la jornada escolar terminó en relativa normalidad.

Afortunadamente, el violento episodio no tuvo personas heridas ni daños en viviendas del barrio ni en la escuela.

En diálogo con Canal 9 Litoral, Alberto Lescano, preceptor de la escuela, confirmó la extrema cercanía del peligro y el nivel de alerta que debieron manejar en cuestión de segundos: “Se escucharon al menos cinco detonaciones y tuvimos que aplicar el protocolo. Tocamos el silbato y los chicos saben que tienen que tirarse al piso en el aula”, relató.

El rápido accionar de Lescano y el resto del personal docente fue fundamental para poner a salvo a los estudiantes, quienes ante el sonido del silbato ya tienen internalizado que deben arrojarse al suelo para no quedar expuestos en la línea de fuego.

En pocos minutos, efectivos policiales arribaron al lugar y montaron un operativo en el sector con el objetivo de localizar al presunto autor de los disparos, quien hasta el momento es intensamente buscado.

Según informaron desde la comisaría 6° a AHORA, hasta 15 patrulleros con efectivos trabajaban en el lugar para resguardar la seguridad en la escuela y el barrio, mientras avanzaba la búsqueda de los autores de los disparos. En principio se encontraron tres vainas servidas de calibre 22.

Si bien hasta el momento no se han registrado detenciones, hay una persona identificada que fue señalada por los propios vecinos y es intensamente buscada por las autoridades.



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Fuente: AHORA / Canal 9 Litoral