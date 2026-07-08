Gualeguaychú fue elegida por Panini, la empresa oficial de las figuritas del Mundial 2026, para celebrar el Día de la Independencia con una propuesta especial destinada a los más chicos. La actividad se desarrollará este jueves 9 de julio, una vez finalizado el tradicional desfile patrio.

La jornada tendrá como escenario la costanera de la ciudad, donde se instalará una Fan Zone pensada como un espacio de encuentro para las familias que participen de los festejos.

Durante el evento, la empresa distribuirá de manera gratuita un total de 100 mil álbumes y figuritas de la colección oficial del Mundial 2026 entre los chicos y chicas que se acerquen al lugar.

La iniciativa llega en medio del entusiasmo que despierta la colección de Panini, convertida en un verdadero fenómeno entre fanáticos y coleccionistas. En ese marco, la propuesta busca ofrecer una experiencia vinculada al fútbol y brindar la posibilidad de que muchos niños puedan comenzar o completar su álbum.

La actividad se desarrollará al término del desfile del 9 de Julio y será de acceso libre y gratuito para quienes participen de la celebración en la costanera.