Panizza: "tuvimos gran personalidad para sobreponernos a situaciones complicadas"

Central logró un muy buen triunfo como visitante sobre Parque Sur en un partido que estuvo plagado de errores arbitrales, que condicionaron al Rojinegro, que pese a lo cual pudo sostenerse arriba en el juego hasta ganar el mismo.

El entrenador Mariano Panizza, en diálogo con El Picado desde Cero, analizó el mismo y se refirió a la actuación arbitral. "Nosotros sabíamos que podía pasar algo así, el antecedente inmediato de los fallos arbitrales contra Parque Sur en su último partido podía jugarnos en contra, porque los árbitros estuvieron demasiado celosos en algunos pitazos en nuestra contra. Hubo situaciones extrañas, sanciones inauditas como la cuarta falta a Bernasconi que nunca la sancionaron como tal y más tarde en una situación similar, no se sanciono nada. Nos cargaron de faltas a jugadores importantes, pero nunca perdimos el foco del partido, tuvimos gran personalidad para poder sobreponernos a situaciones complicadas, seguimos jugando como lo habíamos planeado y conseguimos un gran triunfo”, indicó Panizza.

Otro aspecto al que hizo referencia el entrenador Rojinegro, fue a la puntillosidad con que se manejaron algunas situaciones. “Hay que enfocarnos cada uno en el trabajo que tenemos que hacer dentro de la cancha, en un partido en donde a nosotros como entrenadores se nos hace difícil dar indicaciones y que los jugadores las escuchen por el gran clima que hay en la cancha, me sorprende que un árbitro logre distinguir un insulto que proviene desde la tribuna y pare el partido para hacer sacar a un espectador. No justifico ni los insultos ni la falta de respeto, pero creo que se asumen actitudes que en muchos casos no ayudan al espectáculo”, expresó.

Sobre el partido en sí, Panizza fue claro al sostener que “teníamos una espina con Parque Sur, porque nos había ganado muy bien los dos partidos que jugamos en la temporada. Sabíamos cómo teníamos que jugarle, incomodarlos en su juego de transición y prácticamente no le dejamos jugar interior para que sus extranjeros desnivelen. Hicimos un muy buen partido defensivo y en ataque, pese a algunos altibajos, supimos mantenernos en juego cuando hubo situaciones desfavorables”.

Pensando a futuro, el entrenador talense indicó: “tenemos que ir partido a partido, teníamos un lindo desafío con Parque Sur y lo pudimos sacar adelante, ahora se viene otro buen desafío frente a Racing, que juega bien, está invito de local y viene en gran forma, pero confiamos en nuestro potencial y sabemos que podemos ganar partidos si hacemos lo que sabemos hacer. El equipo está bien, muy sólido desde lo grupal, tuvimos una gran autocrítica cuando perdimos tres juegos seguidos y ahora queremos seguir subiendo en las posiciones”.