Paoloski fue elegido presidente de un club del cual ni siquiera conocía sus instalaciones

Germán Paoloski, el reconocido periodista y conductor argentino, se unió a un proyecto en el cual lo pone como presidente de un club del fútbol chileno. Se trata de San Luis de Quillota, que milita en la Segunda División del país trasandino. "Es una propuesta que me tomó por sorpresa. No lo tenía en mente, ni siquiera a futuro. Me lo acercó un grupo inversor de gente conocida que tiene experiencia en llevar adelante a distintos clubes y me entusiasmó", contó.