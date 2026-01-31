La ciudad se prepara para vivir a pleno este sábado la quinta de las 11 noches previstas para esta edición del Carnaval del País. Esto significa que la rotación en el orden de salida de las comparsas ha dado ya una vuelta completa, por lo que la comparsa Papelitos volverá a ser, como en la primera noche, la encargada de abrir la pasarela del Corsódromo. Luego será el turno de Ará Yeví, Marí Marí y O’Bahía.



Dirigida como en los últimos años por Juane Villagra, Papelitos busca consagrarse pentacampeona con su temática “Vivos”. La comparsa del Club Juventud Unida propone esta edición un reconocimiento a los trabajadores anónimos del carnaval, especialmente a costureras, artesanos y constructores, quienes sin ocupar la pasarela sostuvieron históricamente la fiesta con su oficio.

La temática toma como eje una historia simbólica ambientada en un taller de carnaval, donde se entrelazan pasado y presente. A través del personaje de Celeste, una trabajadora de Vestuario, la comparsa recupera la memoria de generaciones anteriores —representadas por su abuela Blanca— y de todos aquellos que dejaron su huella en silencio. El relato plantea un encuentro entre dos mundos: el de quienes hoy hacen el carnaval y el de quienes ya no están, pero siguen presentes en cada traje, cada puntada y cada desfile.

Con esta temática, Papelitos busca rendir homenaje a los “invisibles” del carnaval, destacando la continuidad del trabajo artesanal, la transmisión de saberes y el valor colectivo de la fiesta. El mensaje central apunta a que el carnaval es una construcción colectiva y viva, donde la historia, la memoria y el esfuerzo compartido siguen desfilando cada noche.

En cuanto al acceso al espectáculo, desde la Comisión Directiva del Carnaval ratificaron que este sábado los residentes del departamento Gualeguaychú tendrán una vez más descuentos exclusivos en sectores VIP, mientras que los entrerrianos –residentes en cualquier punto de la provincia- obtendrán el 50% de descuento en la compra de la entrada general. De esta manera, los residentes locales podrán adquirir su mesa con cuatro ubicaciones en los sectores VIP obteniendo el descuento equivalente al valor total de la entrada general en el costo final del sector. Una bonificación que aplica para cualquier fila dentro del sector VIP. Por



“Todas estas promociones se gestionan exclusivamente de forma presencial en las boleterías del predio, solo los días viernes y sábado, presentando obligatoriamente el DNI físico que acredite el domicilio en Gualeguaychú (para el beneficio en VIP) o en cualquier localidad de Entre Ríos (para el descuento en generales)”, indicaron esta semana los organizadores del evento, y recordaron que “las boleterías del Corsódromo permanecen abiertas de miércoles a viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados la atención es de corrido desde las 9:00 hasta el horario de finalización del evento”. A su vez, quienes deseen realizar consultas específicas, pueden hacerlo a través de las líneas 3446-225258, 3446-237776 y 3446-644455.

Otro dato a tener en cuenta es que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden retirar su entrada sin cargo (sujeto a cupo) solamente los días jueves. Si el CUD acredita acompañante por movilidad reducida, ambos ingresan sin costo; en caso contrario, el acompañante abona el 50% de la general.