Las expectativas por el comienzo de una nueva edición del Carnaval del País se hicieron sentir este sábado por la noche en Gualeguaychú, un hecho que se evidenció pasadas las 20 horas, horario en que los asistentes al espectáculo comenzaron a ingresar al Corsódromo.

En el exterior, a los costados de las puertas de acceso, los feriantes comercializaban pequeños tocados de plumas y accesorios a quienes quisieron ver el show “lookeados”.

La velada tuvo una intensa presencia mediática, ya que se trató del debut del Carnaval del País como Fiesta Nacional. Es así que contó, entre otros medios locales y provinciales, con la cobertura y transmisión de la TV Pública.

Una novedad que se esperaba para esta noche, pero que no pudo concretarse, fue la inauguración de un nuevo sector de tribunas. Según indicaron desde la organización del evento, la lluvia y una demora en la provisión de los materiales retrasó su finalización. Si bien aclararon que la puesta a punto de las tribunas no depende en esta instancia de ellos, sino de la empresa a cargo, esperan que pueda estar lista para el próximo fin de semana.

Alrededor de las 21.40 horas se procedió al corte de cinta, acto simbólico y formal que inauguró la 45° edición del Carnaval del País. La breve ceremonia, contó con la presencia del intendente Mauricio Davico, la viceintendenta Julieta Carrazza; el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el director general de Turismo de la provincia, Sebastián Bel; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el director de Turismo de Gualeguaychú, Adrián Romero; y miembros de la comisión organizadora del espectáculo, junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Davico aprovechó la oportunidad para destacar que “en Gualeguaychú siempre decimos que el Carnaval del País es el espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina, pero ahora, gracias al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, al gobernador Rogelio Frigerio, los responsables de Turismo de Entre Ríos Jorge Satto y Sebastián Bel y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, dejamos de ser el espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina para que Gualeguaychú pase a tener la Fiesta Nacional más grande a cielo abierto”.

Durante el acto, el intendente y el secretario de Turismo de Entre Ríos hicieron entrega al presidente de la Comisión del Carnaval de la placa que reconoció oficialmente al Carnaval del País como Fiesta Nacional.

La ceremonia incluyó también un homenaje a quienes dan nombre a esta edición a lo largo de 11 noches: Néstor Lapalma y Roberto "Toto" Arakaki, dos hacedores históricos de nuestro espectáculo.

Sin embargo, todo eso fue el preámbulo de lo más importante de la noche, ya que luego del emotivo homenaje, y minutos antes de las 23.00, casi una hora más tarde del horario previsto, la reconocible voz de Silvio Solari dio un energético inicio al espectáculo.

Papelitos fue la encargada de romper el hielo con la alegría y sentimiento de “Vivos”, su temática centrada en el reconocimiento a los trabajadores anónimos del Carnaval, especialmente a costureras, artesanos y constructores que, sin ocupar la pasarela, sostuvieron históricamente la fiesta con su oficio.

Con esta propuesta, Papelitos honra a los constructores anónimos de nuestra fiesta: “a las manos que, desde las sombras, tejieron y tejen la magia. Porque mientras haya carnaval, ellos seguirán Vivos”.

La pasada de la comparsa de Juvetud Unida destacó desde que puso un pie en la pasarela, con la alegre energía de su música, el ya habitual imponente tamaño de sus carrozas y los colores vibrantes que este año ocupan un lugar preponderante. Los trajes y decorados con calaveras coloridas y vestidos con volados evocaron la estética del Día de los Muertos mexicano.

Detrás de la primera carroza, hizo su paso Sofía Funes, Embajadora Cultural del Carnaval. Le siguió poco después Valentina Giménez, la soberana actual de la comparsa, al frente de la banda Furia del Oeste.

Otro momento destacado del debut papelitero de este año fue nada más y nada menos que el cierre de la comparsa, integrado por su ya clásico ballet de batucada que acompañó el ritmo de la batucada de Los Pibes y su pasista estrella, Candela Gómez.

De esta manera, Papelitos cerró su primera pasada, con un nivel de finalización muy bueno para la primera noche del espectáculo y con claras intenciones de hacerse con un título más.

Luego le siguió Ará Yeví, la comparsa del Club Tiro Federal, en esta ocasión con “La Resistencia”, una propuesta inspirada en la figura del Martín Fierro y su vigencia en la Argentina actual.

En tercer lugar, llegó el turno de Marí Marí, comparsa del Club Central Entrerriano, con “Genios”, su temática inspirada en una leyenda del Medio Oriente, que propone un homenaje a los hacedores del Carnaval y a la capacidad de crear que tiene una comunidad unida.

Por último, fue el momento de O’Bahía de pisar nuevamente la pasarela para dar cierre a una inmejorable noche de apertura del Carnaval. La comparsa del Club de Pescadores hizo su reaparición este año con “El pescador, el genio y las mil y una noches”, una puesta que combina aventura, fantasía y un fuerte mensaje sobre el poder de la palabra.