Pasadas las 20.30 horas, el evento de la presentación de las temáticas y reinas de Papelitos, Marí Marí, O’Bahía y Kamarr para la edición 2024 del Carnaval del País. Todo comenzó con la proyección del spot publicitario oficial del Carnaval 2024.

La primera en tomar la palabra fue la presidenta de la Comisión de Carnaval María Victoria Giménez quien agradeció la presencia de los todos los que estaban allí y destacó el trabajo de “todos los clubes que se involucran en esta edición 2024, estamos en una etapa distinta de la Argentina y los clubes siguen apostando al carnaval”.

Durante su primer discurso como directiva del espectáculo más importante a cielo abierto de la Argentina, Giménez manifestó: “Quiero aplaudir a los directores que son grandes actores de este carnaval, porque con su imaginación nos llevan a lugares que no podemos comprender. Quiero agradecer a los batuqueros y músicos que nos hacen bailar con toda la música original que hacen; a los carroceros, los que iluminan las carrozas, y todos los que hacen posible lo imposible. A quienes forman parte de los talleres, gracias a ellos que son indispensables para el desarrollo de nuestro carnaval”.

Y finalizó: “También agradezco a los medios de comunicación, a los fotógrafos que hacen rememorar a los carnavaleros su pasaje en el circuito. Aplausos a los integrantes que son apasionado por sus comparsas, y que son el motor de nuestro carnaval. A nuestra ciudad que se prepara para la mejor época de Gualeguaychú. Les deseo el mejor carnaval de todos”.

De la misma forma en que desfilarán durante la primera noche de enero se fueron presentadas las temáticas de cada una de las comparsas.

En primer lugar le tocó el turno a Papelitos, del club Juventud Unida, con “Valké”, y su director Juane Villagra fue el primero en criticar la falta de espacio para el ingreso de más carnavaleros dentro del Centro de Convenciones, que fue donde se llevaron a cabo las presentaciones. A este reclamo se unió el resto de los directores.

Villagra mencionó a su equipo de trabajo y expresó: “Estamos haciendo una comparsa que es muy linda, no sé si novedosa pero intentamos superarnos año a año, nos hemos puesto como meta hacer temas totalmente diferente, hemos encontrado un tema muy lindo y más de la forma que vamos a contarlo”.

Segundo tuvo sus 10 minutos de presentación Marí Marí, del club Central Entrerriano, que puso por primera vez en escena un adelanto de “Amanecer prometido”, con una impronta más abstracta y teatral.

Su director Grego Fariña resaltó que lo que se pudo ver durante el video introductorio es un disparador de lo que se verá en escena y argumentalmente unirá 18 años de carnaval.

Luego fue el turno de Kamar con “Chá”, que significa sabiduría: “Es un grito de volver a nuestras raíces, se traduce a todos los aspectos de la vida, cuando te llama y te dice que no estás es un camino muy seguro. A través de un viaje espiritual proponemos descubrir quiénes somos y de qué estamos hechos”, explicó Andrían Butteri, el encargado de dirigir el próximo verano la comparsa del Centro Sirio Libanés.

Finalmente, O´Bahía presentó “Vuela” una comparsa en homenaje a Ana Peverelli, una persona trascendental e importante no sólo de la comparsa sino también del Club de Pescadores y que el año pasado dejó este mundo.

En este sentido, Fabian Scovenna, su director, manifestó: “Es una edición muy particular en la que vamos a estar conmemorando la figura de Ana Peverelli. La perdimos en este plano, pero sabemos que nos está acompañando en este homenaje que es para ella. La comisión de la comparsa no tuvo duda de que teníamos que hablar de Ana y que su desaparición no se note y que con esta edición vuelva a aparecer”.

La particularidad de este año

A modo de cierre, la Dirección del Carnaval decidió innovar en esta edición y la soberana 2023 Andy Davrieux fue la encargada de dar un discurso y presentar a las reinas de cada una de las comparsas.

“Me encontré con una vara muy alta lo que se presentó, destacó el nivel del evento. Estamos muy manijas de que arranque el carnaval, de poder vivirlo, de empaparnos de un disfrute pleno y visualizar el arte de cada uno de los artistas de esta ciudad”, destacó Davrieux sobre la jornada de presentación.

Y anunció que “esta noche vamos a hacer la presentación de las reinas, me toca vivirlo desde un lugar distinto porque Ara Yeví quedó afuera pero también es una oportunidad para conocer la esencia de cada una de las comparsas. Estoy muy expectante de cómo va a ser este carnaval”.

En tanto, por Papelitos la soberana será Florencia Villagra; de Marí Marí será Itatí Guerra; Zaira Yulán llevará la corona de Kamar; y Erica Etter será la encargada del cetro en O´Bahía.