Este sábado, la comparsa del Club Juventud Unida realizó una celebración por la inscripción de postulantes para la edición 2027 del Carnaval del País. Durante el evento, estaba previsto el anuncio de la nueva Reina, Pasista y Portabanderas.



Juane Villagra, el ya consagrado director de la comparsa pentacampeona, confirmó los nombres en medio de un clima de fiesta y alegría papelitera.

Belén Sosa tuvo el honor de recibir la corona para representar a los colores celeste y blanco este año. Docente, martillera pública y corredora inmobiliaria, Belén tiene un amplio recorrido dentro de Papelitos, lo que refuerza su experiencia y vínculo con la comparsa a la hora de asumir el reinado.

Belén Sosa

La pasista será una vez más Candela Gómez, quien a la par de los títulos de Papelitos ha conquistado el premio a Mejor Pasista los últimos cinco años.

Candela Gómez

Los Portabanderas de este año también serán figuras destacadas dentro de la comparsa del barrio de La Vía: Florencia Villagra (Reina 2024) y Emanuel Gandolfo.

Florencia Villagra

Por otra parte, se sabe que Martín Naef continuará a cargo de la dirección de Carrozas y que Raulo Galarraga lo hará en Vestuario.