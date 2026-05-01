La comparsa del Club Juventud Unida, pentacampeona del Carnaval del País, presentó la temática con la que buscará un nuevo título. Bajo el nombre “Yo deseo”, toma como eje el derecho de los niños a tener una familia.

La historia se centra en Tomás, un chico que vive en un orfanato, y mientras espera una familia, imagina otros mundos posibles con el poder de su imaginación.

Una vez más, Papelitos apela a una temática con gran compromiso social, dónde la magia es una poderosa herramienta de transformación. De esta manera, se convierte en la primera comparsa en dar a conocer la temática con la que competirá durante el 2027.

Mirá el emotivo video ACÁ: