Desde el sábado pasado, día en que concluyeron las 11 fechas de la edición 2026 del Carnaval del País, todo Gualeguaychú aguardaba con ansias la apertura de sobres con los votos de los jurados. Noche a noche, distintos críticos profesionales de los más diversos rubros artísticos evaluaron cada detalle de Marí Marí, Papelitos, Ará Yeví y O’Bahía. La espera para saber qué comparsa se consagraría con el título de este año llegó a su fin este martes 3 de marzo.

La ceremonia tuvo lugar en el Centro de Convenciones, ubicado junto al Corsódromo, y comenzó a las 20 horas en punto, tal como estaba previsto. La misma fue transmitida en vivo para todo el público desde la cuenta oficial de YouTube del Carnaval del País. Luego de algunas palabras introductorias por parte de las autoridades a cargo del escrutinio, se dio lugar a la apertura de sobres correspondientes a la competencia de los tres rubros individuales: Batucada, Pasista y Portabanderas, en ese orden. El recuento de los votos se leyó en voz alta y fue noche por noche.



Concluido el conteo de los puntajes para el primer rubro, el premio a la Mejor Batucada 2026 fue para Sonido de Parche, de Ará Yeví, que bajo la conducción de Leo Stefani se impuso con 98 puntos. Le siguieron de cerca Los Pibes, de Papelitos, con 96 puntos. Y, en tercer lugar, empatando ambas con 88 puntos, quedaron las batucadas Batería Aplanadora, de Marí Marí, y Las Audaces, de O’Bahía.

Inmediatamente después, se dio paso al recuento de los votos para conocer a la Mejor Pasista, rubro en el que por quinto año consecutivo se coronó Candela Gómez, de Papelitos, con 98 puntos. En segundo puesto, quedó Rosario Sánchez, de Marí Marí, con un puntaje final de 93.50. En tercer lugar, se ubicó Camila Carro, de Ará Yeví, con 91 puntos. Y, por último, le siguió de cerca Martina Ghiglia, de O’Bahía, con 90 puntos.

El último de los rubros individuales fue el de Portabanderas. Luego de evaluar Vestuario y Desfile de los representantes de cada comparsa, se impusieron como Mejores Portabanderas del 2026 Cielo Pereyra y Felipe Bon, de Ará Yeví, con 191 puntos. En segundo lugar, se ubicó la dupla de Agustina Díaz y Gustavo Galante, de Marí Marí, con 190 puntos. En tercer lugar, quedaron Lorena Sánchez Bentancourt y Lucas Shapiro, de Papelitos, con 188 puntos. Y en cuarto y último puesto, Faustina Olano y Fabián Scovenna, de O’Bahía, con un puntaje final de 182.50.

Finalmente, se procedió al escrutinio de los ítems, cuya sumatoria daría por resultado a la comparsa ganadora. En primer lugar, se analizaron los resultados del rubro Música. Para este ítem se otorga un puntaje establecido para cada comparsa según las puntuaciones acumuladas a lo largo de las 11 noches de competencia.

De esta manera, el primer lugar fue para Furia del Oeste, la banda de Papelitos, que sumó 86 puntos. El segundo puesto se lo quedó Alma Carnavalera, de Ará Yeví, que obtuvo un total de 83.50 puntos. Le siguió Carioca Carnaval, de O’Bahía, con un puntaje de 82.50. Por último, con 82 puntos, quedó Toque de Samba, la banda de Marí Marí. Siguiendo el reglamento, se repartieron las puntuaciones, las cuales aportaron 5 puntos para Papelitos, 4.50 para Ará Yeví, 4 para O’Bahía, y 3.50 para Marí Marí.



Acto seguido, comenzó la apertura de los sobres que contenían los puntajes para Vestuario, Carrozas y Desfile, los tres ítems restantes que terminarían de definir a la nueva campeona del Carnaval del País.

Después de la sumatoria final, la comparsa Papelitos se consagró como la ganadora de la edición 2026 del Carnaval del País, obteniendo un puntaje total de 223.50 puntos. Quedó en segundo podio Marí Marí con 220.50 puntos. En tercer puesto, se posicionó O’Bahía con 214.25 puntos. Y en último lugar quedó Ará Yeví, con 213 puntos, por lo que irá al descenso y no podrá participar de la próxima edición del Carnaval.

Crédito: MR Fotografía.





