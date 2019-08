Papelón: las chicas del básquet perdieron su partido por tener la vestimenta equivocada

El partido se suspendió por más de 40 minutos, pero el staff dirgencial argentino no llegó a realizar el recambio de camisetas a tiempo. El plantel colombiano, por su parte, se mantuvo firme en pedir los puntos y actuó en consecuencia: las chicas y el cuerpo técnico se fueron al vestuario una vez se cumplió el lapso de espera reglamentario. La espera se extendió durante unos minutos más y la información oficial recalcó que el partido se había suspendido temporalmente, hasta que se definió como pérdida del partido por negligencia logística.

En un principio la Argentina intentó jugar con camisetas blancas sin números que consiguieron de apuro, pero el pedido fue denegado por, justamente, no tener número las camisetas. Según informó la CABB, las camisetas finalmente llegaron al Coliseo Dibón y la decisión final la tuvo Panam Sports, ente organizador del evento, que con total lógica no aceptó jugar el encuentro. El rival ratificó su postura de no jugar bajo ningún aspecto y oficialmente se explicó que las chicas argentinas perdieron 20-0 ante Colombia y cero punto como consecuencia de la no presentación, que es técnicamente lo que ocurrió.

Argentina no llevó utilero a los Panamericanos, y el jefe de equipo, que de alguna manera también ofició de utilero (y segundo asistente técnico), fue Hernán Amaya, un tipo que siempre luchó mucho por el básquet femenino y que lamentablemente acá terminará en el centro de la discusión. De hecho, Amaya renunció a su cargo minutos después de este papelón. al igual que Karina Rodríguez, directora de desarrollo del básquetbol femenino de la CABB.

De esta manera, debido a un error garrafal de logística, Las Gigantes se quedaron afuera de la pelea por las medallas en los Juegos Panamericanos de Lima. El jueves cierran su presentación en la primera fase ante Islas Vírgenes (desde las 12:30 de Argentina). (Fuente: Basquetplus)