Al notar la violencia con la que se dirigía ante los policías, uno de ellos comenzó a grabar la secuencia antes de que llegara el personal de Seguridad Vial, quienes tenían como tarea cotejar la documentación del automóvil y realizarle un control de alcoholemia a Durán. “Tengo una reunión, me hacen perder el tiempo. Bueno no, ¿sabés qué? Yo me voy, quédense con el auto. No voy a aguardar nada, a mí me chupa un huevo este auto”, gritó Durán, quien en un principio aseguró que era abogada, hecho que originó que hasta el propio Colegio de Abogados de la provincia saliera a aclarar que no está matriculada.

“Informamos, que la señorita Norma Carolina Pilar Durán, que protagonizó un incidente policial el día miércoles 22 de julio, en la vía pública, no se encuentra matriculada al día de la fecha, según consta de nuestra base de datos”, indicó el Colegio de Abogados de Santiago del Estero en su cuenta de Facebook.

Al escuchar que tenía que esperar la llegada de Seguridad Vial, Durán arremetió: “Pero que venga Seguridad Vial y la concha de la lora, ¿sabés qué? ¿Qué accidente tuve? ¿A quién choqué? Amiga soy perito en accidentología vial, el accidente es en mi vehículo, no en el resto de la vía pública. O no estudiaste eso... ¿Vos estudiaste eso?”.

Luego amenazó a una de las policías: “¿Vos no tenés idea de lo que es quedarte sin trabajo? ¿Vos no tenés conciencia? ¿Sabés qué? Disculpame por tus hijos o por lo que tengas”.

Y continuó: “¿Estudiaste vos? ¿Estudiaste en la escuela de policías? ¿En la Lavalle? Que digan lo que quieran”. Luego, al escuchar la conversación entre los policías, intercedió: “¿Yo dije eso? Señora, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama tu amiga? Señora, ¿cómo se llama usted? Amiga, amiga, amiga, ¿qué definición tiene cruzar con...? ¡Envidiosa! Dale, dejate de joder, boluda”.

Embed



El fiscal Sebastián Robles, quien lleva a cabo las actuaciones correspondientes, dispuso aprehender a Durán y alojarla en la Escuela de Policía. En principio, la habría imputado por vulnerar el artículo 205 del Código Penal (sobre medidas preventivas ante la pandemia), incluido “atentado y resistencia a la autoridad”, según trascendió en los medios locales.

Cuando arribó el personal de Seguridad Vial para labrar las actas, uno de los efectivos intentó utilizar la pipeta del control de alcoholemia y Durán se resistió. Luego accedió pero lo hizo de mala manera y muy alterada con los presentes. El médico policial indicó que la mujer presentaba aliento etílico.

“Yo no voy a esperar nada porque no tengo ganas. Que se lleve el auto quien quiera, amiga. Vos no sabés con quién te estás metiendo. ¿Dónde están las cámaras? ¿Tienen cámaras? ¿Dónde están las cámaras? ¿Tienen cámaras? ¿Vos me estás acusando de que yo estoy en estado de ebriedad? ¿Vos me estás acusando de...? Preguntame lo que quieras. Yo te voy a preguntar a vos: ¿Quién fue el primer presidente de la República Argentina? Respondeme. ¿Quién fue el primer presidente de la República Argentina? ¿Quién ha sido?”, le dijo la mujer a uno de los policías.

“Tengo tres empresas, soy empresaria, ¿de qué me estás hablando, por favor? Usted es policía, va a ser siempre policía. ¿Y sabés qué? Este auto, tengo millones de autos. Y no me digas que choqué con esto por evitar otro auto, entonces mirá las cámaras”, indicó Durán. Uno de los policías, el oficial Salto, le respondió: “Usted está hablando de respeto, usted nos está faltando el respeto a nosotros”.

“Por favor, qué gente inútil, Díos mío. Hagan lo que quieran, qué me importa. Harán ustedes lo que hagan. Santiago es así, nunca va a crecer, Santiago es para gente, ¿sabés qué? Santiago es para gente empresaria. Empresa de seguridad, empresa de café, empresa de edulcorante, empresa de azúcar. Tengo tres restaurantes, tengo todo lo que quiero. Y saben que ustedes siempre van a ser policías”, contestó Durán.

“¿Vos decís que soy alcohólica? ¿Cómo es tu nombre y apellido? ¡Decime tu nombre y apellido! ¡Decímelo! ¿Cómo se llama usted, señora? Si vos no me decís tu nombre y apellido yo no te voy a decir mi nombre y apellido”, gritó la mujer, que no supo justificar su permanencia en la vía pública. Por estas horas permanece detenida en la Escuela de Suboficiales y Agentes Coronel Lorenzo Lugones.