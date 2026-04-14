El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Salud, llevará adelante este jueves 16 de abril dos actividades destinadas a fortalecer el acceso a la salud en el territorio, con propuestas de prevención, detección temprana y atención integral en los Centros de Atención Primaria (CAPS).

Por un lado, en el CAPS Munilla, se desarrollará la jornada “Vení por tu PAP”, de 9 a 12.30 horas, una iniciativa orientada a la realización del Papanicolaou (PAP), un estudio simple, rápido y gratuito que permite detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero. Esta acción forma parte de las políticas de prevención que promueve el Municipio, con el objetivo de facilitar el acceso a controles fundamentales para la salud de las personas.

El PAP constituye una herramienta clave en la detección precoz de lesiones, lo que posibilita tratamientos oportunos y mejora significativamente las posibilidades de cuidado y recuperación. En este sentido, se invita a la comunidad a acercarse al CAPS Munilla y realizar este estudio en un entorno accesible y acompañado por profesionales de la salud.

En paralelo, desde las 7.30 horas, en el CAPS Pueblo Nuevo se desarrollará una nueva jornada del Espacio Interdisciplinario de Salud, que ofrecerá atención integral con servicios de clínica médica, PAP, nutrición, enfermería y odontología. La propuesta busca brindar un abordaje completo, facilitando en un mismo espacio distintos controles y consultas esenciales.