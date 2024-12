Así lo confirmó el director de Vinculación Tecnológica Rodrigo Almeida, quien señaló que cada vez más los vecinos que inician su propio negocio para poder subsistir o para encontrar una fuente laboral propia en un futuro. En este contexto, los espacios feriales cobraron este año una mayor importancia y se multiplicaron como respuesta al aumento de los proyectos laborales independientes.

“La mayoría son personas que llevan adelante un emprendimiento de subsistencia para complementar sus ingresos familiares o para hacerle frente a la falta de trabajo”, señaló Almeida.

En medio de un cambio de época, en el cual se alienta a emprender, algo que en muchos casos se transformó en una necesidad imperiosa para poder trabajar, cada vez hay más personas que comienzan su propio proyecto laboral.

En este contexto, en la ciudad hay alrededor de 600 emprendedores que trabajan en conjunto con el Estado municipal y muchos de ellos logran llevar sus productos al consumidor final gracias a las ferias que se desarrollan en muchos barrios y que cada vez son más. “Es importante aclarar que sólo acompañamos a quienes elaboran sus propias mercaderías, no a aquellos que simplemente comercializan un producto”, explicó Rodrigo Almeida, director de Vinculación Tecnológica del Municipio.

Según discriminó el funcionario, en Gualeguaychú hay dos tipos de emprendedores: están aquellos que son de subsistencia y llevan adelante un negocio para por sobrevivir, lo cual implica que cuando consiguen una fuente de ingresos los mismos muchas veces son finalizados; pero también están los profesionales, que son quienes se dedican de forma parcial o exclusiva a su proyecto laboral y esperan poder vivir de eso en un futuro.

A estos últimos son a quienes más se acompaña desde el Gobierno local: “Intentamos estar presentes con programas de herramientas municipales para quienes son más vulnerables económicamente, y a su vez trabajamos de manera fuerte la integración a través de las ferias. Por otra parte, establecemos gestiones con Provincia para ver de qué manera podemos ayudarlos económicamente y establecemos vínculos con diferentes áreas del Municipio para ayudarlos y tratar de darles una contención”.

Además, otra línea de asistencia a los emprendedores se efectúa a través de capacitaciones de diferentes índoles, como administrativas y bromatológicas.

En la actualidad, señaló Almeida, son más las personas que llevan adelante un emprendimiento de subsistencia para complementar sus ingresos familiares o para hacerle frente a la falta de trabajo. Entre los rubros que más se destacan en esta categoría están las iniciativas gastronómicas: “Muchas personas comienzan por necesidad a cocinar y vender lo que saben elaborar”, rescató el funcionario.

El emprendedurismo como medio de vida

María Gabriela Martinelli lleva adelante “Gadi Cerámicas”, un proyecto que comenzó como un hobbie y que luego se convirtió en una importante fuente de ingresos.

“En plena pandemia me jubilé y empecé a ver qué hacer, porque hay que volver a reinventarse. Además, es la oportunidad para hacer lo que dejaste de lado en algún momento. Comencé a probar diferentes caminos y me quedé con la cerámica. Arrancamos mi cuñada y yo, pero después ella no se pudo dedicar más y se incorporó mi hija, que no conseguía un trabajo estable, así que ahora llevamos el proyecto adelante juntas”, relató Martinelli.

El emprendimiento supone para Gabriela una parte fundamental de sus ingresos ya que es un complemento a su jubilación como docente. A la vez, le sirve para ayudar a su hija que debe comenzar a estudiar en la facultad.

Por otro lado, Sofía Peralta fue la encargada de iniciar “Corazón de Oro”, un emprendimiento de joyería y creaciones en porcelana fría. Su objetivo fue crear proyecto personal que le permitiera expresar su creatividad. Desde sus comienzos hasta la actualidad, la iniciativa creció mucho, al punto tal que le permitió dedicarse 100% a su negocio, que es un pilar fundamental de su economía.

Ferias presenciales y ventas online

La ciudad cuenta con ferias municipales como “El Rincón Regional”, “La Feria de Artesanos “, “Feria Pérgolas”, “Feria Malibú” y la “Feria Dimotta”, que a diferencia de las anteriores es de ropa y artículos usados, y no de elaboración.

Y también las hay privadas, que es su mayoría son desarrolladas por comisiones vecinales, como el Paseo Alem o el Paseo La Azotea. Además, en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) se realizan estas instancias para potenciar a los emprendedores de sus zonas. Todos estos espacios, constituyen vidrieras indispensables para los emprendedores a la hora de comercializar sus producciones. Por esto mismo, los espacios de comercialización son fundamentales para quienes tienen su propio proyecto laboral.

“La mayoría de los feriantes tienen sus ventas online, pero el cara a cara nos permite contar lo que hacemos. Gracias a Dios las ferias crecieron un montón y los artesanos nos estamos revalorizando. Lo vemos en la plaza, donde los emprendedores juntan un peso y lo invierten en sus puestos para darle una buena vista. No es lo mismo que las personas encuentren un espacio desprolijo a la hora de comprar que uno lindo y ordenado”, apuntó Martinelli.

Por esto mismo, junto con otros feriantes, creó “Feriarte”, un espacio que reúne a varios emprendedores de la ciudad y que funciona en la Plaza San Martín.

“Es un proyecto autogestivo que involucra a artesanos y a manualistas. La idea fue dar un espacio a nuestros artesanos para que den a conocer sus elaboraciones. Durante el año hemos recibido varias invitaciones para actuar como organizadores en diferentes eventos”, precisó.

No obstante, la ceramista marcó la importancia del acompañamiento municipal para ofrecer instancias de comercialización para quienes emprenden, y reconoció que durante todo el año, recibieron ofrecimientos para participar en eventos por parte del Gobierno local.

Sobre las ventas, manifestó que “este último año fueron complicadas, por eso en mi caso implementé el dictado de clases de cerámica. Sin embargo, esperamos tener buenas ventas de cara a Navidad, pero no fue un año fácil”.

Por su parte, Sofía Peralta señaló que este año su negocio creció a partir de las ferias: “Las personas comenzaron a conocer mi trabajo y el amor que le dedico a cada una de mis piezas, y eso ha creado un lazo de confianza entre el cliente y mi productos”.

“Las ferias son un lugar primordial para las personas que nos dedicamos a las creaciones a mano. Porque allí podemos exponer y explicar cómo es el proceso que conlleva llegar a cada pieza terminada”, concluyó la joyera.