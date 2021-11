Para Dario Carrazza "es inconveniente" el jury a Goyeneche en medio del juicio contra Urribarri

Respecto de la acusación sobre supuestas “operaciones mediáticas” que realizaron los vocales del Superior Tribunal de Justicia que integran el Jurado de Enjuiciamiento, el abogado sostuvo que “se llama operación mediática a las cosas que sale en los medios. Cuando las cosas nos gustan se toma como ejercicio de la libertad de prensa y cuando las cosas no nos gustan son operaciones. De todos modos, creo que esto no quita la inconveniencia, la falta de criterio y de tino, y la obligación de verlo como parte de un mecanismo donde se juntan por ahí buenas intenciones y por ahí acuerdos o afanes no bien intencionados para meter ruido en la línea de una cuestión que se está llevando a cabo, como es el juicio a (Sergio) Urribarri”.

“Hay zonas bastante limítrofes entre lo institucional y lo político, porque en definitiva todo es político –no en política partidaria pero sí en cuanto a los intereses comunes- y el Poder Judicial no escapa a esto, de hecho es uno de los tres poderes del Estado. Son apreciaciones y valoraciones que cada uno hace; yo me quedo con una cosa que se ha planteado desde la oposición, que es la expresión ‘que el árbol no nos tape el bosque’, porque si no perjudicamos lo mismo que estamos queriendo hacer. Siempre en este tipo de cuestiones hay argumentos para decir una cosa u otra, mucho más cuando están involucradas cuestiones del poder, de viejas relaciones, de viejas lealtades”, analizó.

En este marco, el abogado admitió: “Lamento mucho todo esto que está pasando, no está en nosotros la posibilidad de dominarlo pero es importante decirlo, ponerlo en palabras. Las instituciones de Entre Ríos están llevando adelante un juicio importante de investigación de la corrupción en una escala trascendental para lo que es la historia de la provincia; porque ha tenido otros hechos que han sido investigados y han merecido condenas, pero en este caso tienen una dimensión y una intensidad superior”.

Si bien dijo no seguir “detalladamente” el juicio contra Urribarri, opinó que “está andando, y viendo lo que ha pasado a nivel nacional con la vicepresidenta, uno se da cuenta lo importante que es un juicio oral”.

“Ya el hecho de que las cosas se planteen públicamente, se ventilen y se debatan es un avance importante, y naturalmente uno cuenta con que la justicia, que es el destino normal del derecho, se va a dar. Aunque a veces no se da, es importante que se vea que las cosas marchan, y es la expectativa que tenemos todos los entrerrianos, aunque estén más o menos involucrados. Es una expectativa inconsciente, popular”, concluyó Carrazza.