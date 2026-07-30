Desde la Subsecretaría de Salud Municipal informaron que en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia 2026, que se conmemorará del 3 al 7 de agosto bajo el lema “Lactancia humana, un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan”, se desarrollarán actividades en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y espacios comunitarios de la ciudad.

Las propuestas buscarán brindar información basada en evidencia, derribar mitos y generar espacios de escucha, intercambio y acompañamiento entre las familias y los equipos de salud.

El cronograma será el siguiente:

Lunes 3 de agosto | 10 h

CIC Médanos: Ronda de Lactancia, un espacio para compartir experiencias, fortalecer redes de apoyo y recibir asesoramiento.

Martes 4 de agosto | 7:30 h

CAPS San Francisco: actividad en la sala de espera durante la atención pediátrica, con juegos participativos, una charla informativa, intercambio de experiencias y testimonios sobre lactancia.

Martes 4 de agosto | 11 a 12 h

SUM La Cuchilla: Taller Lúdico de Lactancia junto a CONIN y Promover Gualeguaychú, con actividades sobre mitos, realidades y herramientas para acompañar la lactancia.

Miércoles 5 de agosto | 10 a 12 h

CAPS La Cuchilla: espacio de difusión y consultorio abierto en la sala de espera para responder consultas y brindar asesoramiento.

Viernes 7 de agosto | 10 h

Casa de la Estación, en el Parque de la Estación: Ronda de Lactancia a cargo de los equipos de salud de los CAPS Munilla, Pueblo Nuevo y Patico Daneri.

Ronda de Lactancia a cargo de los equipos de salud de los CAPS Munilla, Pueblo Nuevo y Patico Daneri. SUM La Cuchilla: Espacio de Preparación para la Maternidad, destinado a personas embarazadas, puérperas y madres con bebés pequeños.

Viernes 7 de agosto | 14:30 h

San Martín de Porres, Schachtel 749: jornada organizada por el CAPS San Isidro, con juegos, merienda, intercambio de experiencias y un espacio para conversar sobre los mitos y las realidades de la lactancia.

“Todas las actividades serán gratuitas y estarán dirigidas a personas embarazadas, puérperas, familias y personas cuidadoras. La propuesta apunta a fortalecer las redes de apoyo y facilitar el acceso a información confiable sobre la lactancia humana”, resaltaron desde la organización.