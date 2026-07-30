Para derribar mitos y acompañar a las familias: realizarán charlas y actividades por la Semana Mundial de la Lactancia
Desde la Subsecretaría de Salud Municipal informaron que en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia 2026, que se conmemorará del 3 al 7 de agosto bajo el lema “Lactancia humana, un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan”, se desarrollarán actividades en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y espacios comunitarios de la ciudad.
Las propuestas buscarán brindar información basada en evidencia, derribar mitos y generar espacios de escucha, intercambio y acompañamiento entre las familias y los equipos de salud.
El cronograma será el siguiente:
Lunes 3 de agosto | 10 h
- CIC Médanos: Ronda de Lactancia, un espacio para compartir experiencias, fortalecer redes de apoyo y recibir asesoramiento.
Martes 4 de agosto | 7:30 h
- CAPS San Francisco: actividad en la sala de espera durante la atención pediátrica, con juegos participativos, una charla informativa, intercambio de experiencias y testimonios sobre lactancia.
Martes 4 de agosto | 11 a 12 h
- SUM La Cuchilla: Taller Lúdico de Lactancia junto a CONIN y Promover Gualeguaychú, con actividades sobre mitos, realidades y herramientas para acompañar la lactancia.
Miércoles 5 de agosto | 10 a 12 h
- CAPS La Cuchilla: espacio de difusión y consultorio abierto en la sala de espera para responder consultas y brindar asesoramiento.
Viernes 7 de agosto | 10 h
- Casa de la Estación, en el Parque de la Estación: Ronda de Lactancia a cargo de los equipos de salud de los CAPS Munilla, Pueblo Nuevo y Patico Daneri.
- SUM La Cuchilla: Espacio de Preparación para la Maternidad, destinado a personas embarazadas, puérperas y madres con bebés pequeños.
Viernes 7 de agosto | 14:30 h
- San Martín de Porres, Schachtel 749: jornada organizada por el CAPS San Isidro, con juegos, merienda, intercambio de experiencias y un espacio para conversar sobre los mitos y las realidades de la lactancia.
“Todas las actividades serán gratuitas y estarán dirigidas a personas embarazadas, puérperas, familias y personas cuidadoras. La propuesta apunta a fortalecer las redes de apoyo y facilitar el acceso a información confiable sobre la lactancia humana”, resaltaron desde la organización.