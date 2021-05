Para el Fiscal de Estado, es muy difícil que haya ahora un aislamiento total

Los gimnasios, las academias artísticas, los cines, los teatros, los centros culturales y las canchas de fútbol 5, para mencionar algunos ejemplos, vieron cómo el recuerdo del cierre total de 2020 se les vino encima. Sin embargo, dos resoluciones del Ministerio de Producción de Entre Ríos les permitió volver a la actividad.

Sobre esta situación se refirió el fiscal de Estado entrerriano Julio Rodríguez Signes, quien se refirió a qué tipos de medidas se van a tomar de ahora en más. “Tengo la sensación que la política de aislamiento total es muy difícil de aplicar en este momento porque hay que dejar que funcione la economía. Esto es un equilibrio entre salud y economía”, remarcó antes de agregar que “vamos a tener que seguir con las medidas focalizadas porque cada lugar ofrece características distintas”.

Según explicó el Fiscal de Estado en ElDía desde Cero (FM 104.1), la confusión pasó porque el DNU que firmó el presidente Alberto Fernández el viernes pasado está dividido en dos partes: una con medidas generales para todo el país y una segunda parte que estipula restricciones según la calificación epidemiológica de cada zona, y Entre Ríos está en la zona de alto riesgo.

Pero para no frenar la economía, el gobernador Bordet le pidió al Ministro de Producción que realice las dos resoluciones para que las actividades afectadas por el DNU nacional y que no implican un riesgo de contagio.

“Vimos algunos problemas con, por ejemplo, las actividades deportivas en los gimnasios o los jardines maternales o guarderías. Ahora van a poder trabajar hasta las 23 horas todos los días”, amplió.

Rodríguez Signes insistió que no son en estos lugares donde está el riesgo epidemiológico: “Las personas se contagian porque participan de reuniones sociales en donde no hay distancia y no hay ventilación, algo que es un tema central. Pero una cancha de fútbol, con suficiente ventilación y espacio, no es un caso peligroso para el contagio”.

“Las canchas, al igual que los gimnasios, son generalmente microempresas donde varias personas viven de eso. ¿Así que por qué le vamos a dar un tratamiento distinto a la gastronomía?”, afirmó.

Finalmente, se refirió a la naturaleza restrictivas de las medidas durante la pandemia: “Toda decisión que dispone el gobierno nacional es una mala porque restringe derechos constitucionales. Pero todas son restricciones legítimas porque está como prioridad el Derecho a la Salud. Pero lo que debe hacer el gobierno nacional es explicar bien porqué adopta esas medidas. Ahí es donde creo que estuvo la falla. Igualmente, hay que estar en el lugar de un gobierno nacional durante una pandemia”.