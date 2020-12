Para el gobernador Bordet: "La vivienda es un derecho constitucional"

"Estamos trabajando con una política muy activa de viviendas. En este caso son viviendas que se construyen por consorcio, pero también estamos trabajando con el programa provincial Primero tu Casa, que construye viviendas en todo el territorio de la provincia”, sostuvo el gobernador Gustavo Bordet, y señaló que “conversamos con el intendente para ver cómo podemos generar más viviendas".

En ese marco recordó que se construyen "30 viviendas más” en Bovril, que “muy pronto estarán terminadas”, y reiteró que la inversión del Estado “dinamiza la economía en una zona de la provincia donde se necesita generar trabajo, y la obra pública nos da esa posibilidad”.

“Quería compartir con las 24 familias adjudicatarias el hecho de poder llegar con el techo propio en el marco de las Fiestas. Resulta muy gratificante porque estás familias ahora pueden habitar sus nuevos hogares”, afirmó el mandatario, que estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta.

Por otra parte, Bordet entregó un aporte de 600.000 pesos para los bomberos voluntarios, destacó el diálogo que mantuvo con las instituciones, y “con el intendente Fabián Valenzuela para articular un trabajo en conjunto que es muy necesario para esta zona de la provincia, y en especial para una ciudad como Bovril, que merece toda la atención de nuestro gobierno". Estaba presente también el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard.

En otro tramo de su discurso, Bordet resaltó la modalidad de construcción de viviendas por consorcios “que había dado un resultado fenomenal, porque se hacía a través cooperativas, con el esfuerzo de los mismos propietarios a veces que ayudaban en la obra”.

Sin embargo, “cuando me tocó asumir como gobernador, hace cuatro años, la mayoría de los consorcios se paralizaron porque nunca se llegó a entender ese concepto de la solidaridad que es tan bueno y que no es patrimonio de ningún partido político, sino que es de la gente. Haber privado a las familias durante cuatro años de que no se puedan terminar las viviendas, realmente era una gran injusticia”, sostuvo Bordet en referencia a la decisión del gobierno nacional anterior.

Ante esa situación, “rápidamente lo pusimos en marcha”, y fue así que “hoy estamos cumpliendo con una parte de las viviendas planificadas”, pero apuntó que hay 30 viviendas más en la segunda parte. También “vamos a hacer terminaciones que son necesarias”, señaló.

“Falta mucho más para hacer en Bovril. Hay que generar trabajo y empleo, y la obra pública se trata de eso”, explicó el mandatario, y adelantó: “terminaremos estas y con el programa provincial Primero tu Casa vamos a construir más viviendas para que más familias accedan al techo propio, pero también para que haya trabajo”.

El mandatario informó que “queda una agenda de trabajo para el año que viene, en un año difícil, muy complicado, atípico, una pandemia en el medio que nos quitó muchas costumbres que teníamos y tuvimos que adaptarnos. Pero no por eso dejamos de trabajar y de seguir adelante con nuestro programa de viviendas. Ojalá que el año que viene podamos ir recuperando esa normalidad”, agregó Bordet.