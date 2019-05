Para evitar el cierre de una escuela en un pueblo, inscribieron a las ovejas

Para evitar el cierre de una clase como consecuencia de la falta de niños en la edad pertinente, los residentes de un pequeño poblado francés al pie de los Alpes inscribieron simbólicamente a quince ovejas, el martes. Los alumnos "Saute-Mouton" (Salta carnero), "Baaaaah-Beast" (onomatopeya de balidos) y "Panurge" (aborregarse), entre otros, fueron integrados a las listas de la escuela de Crets en Belledone. La escuela había sido informada en marzo que una de sus once clases probablemente cerrará en septiembre, con el comienzo del nuevo curso, tras una leve caída en la matriculación, de 266 a 261 alumnos. Este martes por la mañana, un granjero local ingresó a la escuela con unas cincuenta ovejas y su perro, y quince de los lanares (con sus partidas de nacimiento en regla) fueron inscritos en presencia de alumnos, padres y maestros. Gaëlle Laval, miembro de una asociación de padres y una de las organizadoras de la iniciativa dijo: "aquí hay niños en dificultades, pero a la Educación nacional no le preocupan los argumentos sobre el terreno, sino solamente las cifras". "Con esto, no debería tener lugar el cierre" de la clase, sonríe Gaëlle Laval, quien reconoció "haber jugado con el humor para movilizar a la gente", y así evitar un verdadero "desastre" en esta escuela, en la la alcaldía local ha invertido mucho en estos últimos años. Los padres de los alumnos también subrayaron que con una clase cerrada, las otras más pequeñas tendrían una gran sobrecarga de niños, en el inicio de las clases del curso 2019-2020, en el otoño (boreal).