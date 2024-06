En conversación con Ahora Cero Radio, Héctor Maya, ex senador y delegado en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se refirió a la votación del entrerriano Edgardo Kueider en el Senado: “Para hacer semejante traición hay que tener espalda”.

Además, Maya señaló que “Kueider fue la persona más importante del parlamento, si el no votaba a favor no salía la ley”. En este sentido fue muy crítico con su par y apuntó que con su decisión había defraudado a quienes lo habían votado.

“Que Dios lo ayude porque la verdad es que desde el peronismo no va a conseguir ayuda. Él me manifestó que tenía la esperanza de que esto fuera un logro impresionante, a mí me pareció un logro insignificante en relación a la magnitud de lo que él definió”, expresó Maya en relación a los tres delegados entrerrianos que “consiguió” el senador para integrar la Comisión de Salto Grande.

Por último, el ex senador dijo: “ Espero que acepten mi renuncia y voy a trabajar intensamente en la reconstrucción del peronismo porque creo que esto es un mandato que tengo”.