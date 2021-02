Para la Cámara Entrerriana de Turismo, la prórroga de la emergencia "es insuficiente"

Según su juicio, declarar la emergencia económica implicaría, por ejemplo que Enersa les baje los costos, y que los empresarios del sector puedan acceder al financiamiento, con el que actualmente no cuentan. “No nos sirve la prórroga en el pago de los impuestos, lo que necesitamos es directamente no pagarlos porque no estamos facturando lo que normalmente facturamos”, puntualizó Bel.

En relación a la situación del sector turístico, Bel destacó que “la mayoría de los prestadores turísticos estuvo más de ocho meses cerrados, en diciembre y enero el movimiento fue flojo con menos del 50% de ocupación y recién este fin de semana de carnaval registraron un 95% de ocupación”. El fin de semana largo “fue solo un aliciente pero no alcanza para mantener los puestos de trabajo”, precisó Bel.

Por otro lado, Bel lamentó que pese a los reiterados pedidos no se creó una Mesa de Diálogo entre las 23 instituciones que conforman la Cámara Entrerriana de Turismo y el gobierno provincial: “No hemos podido dialogar con el secretario de Turismo pese a que desde octubre lo venimos pidiendo previo a que se habilite la actividad turística en Entre Ríos. Nuestro objetivo es elaborar un diagnóstico del sector, planificar acciones a futuro e interactuar con el Ministerio de Salud para no tomar medidas en perjuicio de la situación epidemiológica porque nosotros no somos expertos”, manifestó.

“Estamos a un mes y medio de Semana Santa y todavía no sabemos con qué campaña vamos a salir a seducir a los turistas para que nos visiten o hagan reservas”, concluyó Bel.