"Pará la mano": Las voces de los médicos y enfermeros del Hospital Centenario

Uno de ellos fue Rubén Carrozo, médico especialista en Traumatología, que señaló a ElDía que “no queremos que se distraiga la cuestión, dado que no se ha resuelto absolutamente nada y tenemos la misma desconfianza de siempre”.

Pidió que los respeten "como trabajadores y como personas", y respecto a la conclusión de la reunión que mantuvieron con la dirección y con los gremios estatales, fue que "sigue todo igual, con el mismo grado de desconfianza y el maltrato".

Aclaró que siempre están dispuestos al diálogo, pero que "pese a la foto de (la reunión de) ayer, que fue inconsulta, no hay muchos cambios”.

Concretamente sobre la manifestación realizada en las escalinatas, Carrozzo valoró la participación de todo el personal de la salud e hizo hincapié en los enfermeros, "que son los grandes batalladores, importantísimos en el sistema y que en algún momento se intentó instalar en la opinión pública de que había una grieta, y está más que claro que los médicos sin los enfermeros no podemos hacer nada", destacó el traumatólogo, que añadió que "los enfermeros conforman el segmento más castigado de la salud”.

aplausos hospital

Finalizó diciendo que lo “único que queremos es que se de una solución definitiva y en el corto plazo de que el poder político se haga cargo. Que se proponga una dirección en la cual podamos confiar y en el que todos los trabajadores de la salud nos sintamos representados”.

"Vivimos en un ambiente de violencia"

En la misma línea, el médico oftalmólogo Gustavo Balbi, con 34 años de trabajo en el Hospital, acusó que “vivimos en un ambiente de violencia, que tiene que ver con la falta de derecho en el ingreso a esta institución del director Martín Roberto Piaggio, que nunca perteneció a esta institución, nunca pidió una adscripción, nunca trabajo en ningún servicio ni atendió a ningún paciente".

reclamo hospital

"Esa no pertenencia ha generado una violencia hacia poderes que no le competen, manifestándolo en todos los servicios, generando presiones dejando en claro que acá las cosas se hacen como directorio quiere. No existe otra posibilidad, menos que menos un diálogo con aquellas personas que tenemos una historia en el hospital”, recriminó.

“Jamás vivimos un clima interno tan caldeado, el diálogo hoy no existe”, concluyó Balbi.

Inconvenientes en la provisión de medicamentos

Por su parte, la Farmacéutica y Bioquímica Adriana Díaz se sumó a la manifestación “para acompañar mis colegas profesionales, hay reclamos históricos por la precarización laboral e inconvenientes en el trato con la nueva administración, lo cual no está bien”.

Sobre cómo está trabajando la farmacia del hospital en tiempos de pandemia, dijo que “estamos a full y con algunos inconvenientes de provisión debido a que los valores de los medicamentos han subido y se ha tornado algo complejo la entrega por parte de las droguerías. Lo económico influye mucho en la provisión de la farmacia, siempre ha sido así, y con esto de la pandemia se ha recrudecido”,

reclamo hospital

Explicó que “algunos insumos aumentaron del precio por la gran demanda. Una ampolla de midazolán pasó de costar 100 a 500 pesos, y es de suma importancia para un paciente que tiene que ser asistido por un respirador”.

El reclamo de los enfermeros

Uno de los enfermeros, lucia un cartel que decía “Pará la Mano”. Consultado por ElDía el porqué de la leyenda, indicó que “esto no viene de ahora, la pandemia puso a flor de piel todas las falencias en política sanitaria, agravado esto con la dirección de turno que no escucha a los trabajadores del hospital, que en mi caso llevo 24 años en este lugar".

"Nos tienen relegados y estamos al límite de nuestras fuerzas. Nos cortan los francos, no se nos reconoce laboralmente en lo económico, cobramos sueldos paupérrimos, inmorales”, recriminó.

reclamo hospital

Otro de los enfermeros presentes en el aplauso simbólico, Gustavo Aramburu, contó a este medio que trabaja en el área de terapia intensiva para adultos, "un circuito cerrado en donde nadie ve lo que hacemos, lugar en donde salvamos vidas cumpliendo con nuestro objetivo y juramento", describió.

"Decimos basta y pará la mano, tenemos familias atrás, y sinceramente no se de donde sacamos fuerzas para venir a las 5 o 6 de la mañana todos los días a trabajar, y muchas veces hasta las 10 de la noche, viendo como llevan los pacientes desde el hospital viejo al nuevo en camilla”, planteó, y manifestó que “estamos cansados de que los políticos se aumenten los sueldos de una manera aberrante, mientras que a nosotros nos tiran migajas”.

Por su parte, el encargado de Enfermería en Consultorio Externo, Diego Romero, confió a ElDía que "de los 11 años que llevo en el hospital nunca aprecié una protesta de esta naturaleza, con todos los que trabajan en salud unidos. Esto no es de ahora, viene desde hace bastante tiempo. La pandemia dejó al desnudo una serie de falencias que están estallando por todos lados".

Expuso que "el hospital no se terminó cuando se debía y muchas cosas se están atando con alambre”, y reveló que cobra 40.000 pesos: "es un salario indigno con el que no llego a fin de mes, luego de haber estudiado años, además de haberme especializado”, lamentó.

EL DATO

Minutos antes de que se iniciara la manifestación, enfermeros y camilleros trasladaban a un paciente desde el hospital viejo al nuevo en una escena que se repite a diario y que no deja de impresionar.

traslado pacientes hospital

Se traslada a pacientes de esa manera, al aire libre por unos 200 metros, en un hospital de alta complejidad.