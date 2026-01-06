Setenta horas después de la incursión del gobierno de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la intervención militar que, según la entidad, “socavó un principio fundamental del derecho internacional”.

La encargada de plasmar la visión de la institución fue la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. “Ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, declaró Ravina Shamdasani en una rueda de prensa en Ginebra, según consignó la agencia AFP.

En plena madrugada de este sábado, fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente venezolano Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en un operativo apoyado por bombardeos en Caracas.

Shamdasani rechazó los argumentos que Estados Unidos ofreció para justificar la intervención militar en el país caribeño. Washington “justificó su intervención alegando el historial de violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno venezolano; sin embargo, la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no debe lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional”, subrayó la portavoz.

Shamdasani destacó, además, que hace una década que la oficina de Derechos Humanos de la ONU realiza denuncias de manera constante sobre “el continuo deterioro de la situación en Venezuela”, y que ahora teme “que la actual inestabilidad y la mayor militarización del país, como consecuencia de la intervención de Estados Unidos, empeore la situación”.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) recordó que casi ocho millones de personas en Venezuela, es decir, una cuarta parte de la población, necesita ayuda humanitaria.

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) indicó que, por el momento, no había observado ningún indicio de nuevos desplazamientos masivos desde Venezuela. Sin embargo, aclararon los portavoces de la organización, “seguimos de cerca la situación y los movimientos transfronterizos”. Las agencias de Naciones Unidas están preparadas para “apoyar los esfuerzos de ayuda de emergencia y proteger a las personas desplazadas que lo necesiten si fuera necesario”, añadieron.