Tras una edición donde una vez más no sólo el clima acompañó sino también el público en las tribunas del Corsódromo, Nahuel Nayra, uno de los responsables de la productora encargada de comercializar y promocionar el espectáculo, realizó un balance del trabajo realizado y adelantaron los planes que tienen para la edición 2025.

¿Cuál es el balance de ustedes, de la edición 2024 del Carnaval del País, desde el punto de vista de la productora?

Obviamente que el balance es buenísimo. Conocimos muchísimo el Carnaval del País estudiándolo en la previa, pero también viviéndolo a lo largo de las diez noches. Ya antes de que arranque éramos conscientes del potencial increíble que tiene. Es un show espectacular, que no se hace en otro lugar de la Argentina y que la manera en que se vive en Gualeguaychú es única. Nosotros generalmente hacemos eventos propios. Por ejemplo, tenemos un festival grande, pero también eventos propios y hasta ahora nunca habíamos agarrado eventos externos para comercializar. Pero gracias a haber visto el potencial del espectáculo, nos animamos, mejoramos algunos detalles y potenciamos otros. En el Carnaval se puede hacer un montón de cosas.

¿Qué es lo que permite el hecho de tener un plazo más extenso a una temporada a la hora de trabajar para mejorar el espectáculo?

Tenemos un contrato por tres años en total, y eso me parece que es más funcional para el Carnaval, para que entre todos podamos crecer. El objetivo de todas las patas que componen el Carnaval es poder crecer y que cada vez sea un evento mejor al cual vaya más gente y que se puedan hasta cobrar inclusive más caras las entradas. Además, cuando antes las productoras se iban renovando año a año, cada una que llegaba hacía las cosas a su manera. En cambio ahora vamos a tener un mismo hilo o un mismo norte hasta el Carnaval del País 2026. Un año, una productora decidía poner las marcas en la pasarela, al otro año otra productora decidía hacer otra cosa. Y eso pareció durante mucho tiempo como una normalidad, y no es eso la normalidad. En realidad, me parece a mí que eso no es lo mejor para el espectáculo.

Precisamente nombraste que este año decidieron no vender publicidad para que se pinte en el asfalto de la pasarela: ¿a qué se debió?

Ese era uno de los cambios que queríamos hacer, y nos costó porque perdimos 4 o 5 marcas que han estado históricamente, pero que no quisieron estar porque no iban a tener logos en la pasarela. Otras tampoco quisieron estar porque decidimos unificar la cartelería y creyeron que no se iba a ver su marca. Fue una decisión que costó por un lado, pero que por otro pudimos ganar. Este año cerramos sponsors con marcas líderes nacionales y hubo empresas importantes que nos pareció muy importante haber podido recuperar, como puede ser el ejemplo de Baggio o Bahillo, y otras empresas de la ciudad, como puede ser Amándote o Placeres de Reina, y después pegamos un salto de calidad con Axion Energy, Brahma o Pepsi.

¿Qué trabajos realizaron en el Corsódromo?

Teníamos que poner énfasis en el Corsódromo para que podamos vender mejor el espectáculo. Sacamos los carteles de chapas y los cambiamos por publicidad en vinilos, con colores homogéneos para que lo que resalte en verdad sean las comparsas. Y la imagen del Corsódromo este año fue muy linda, a todo el mundo le gustó, por lo menos a los muchos que tuvieron en contacto con nosotros. Y también lo han expresado los integrantes de las comparsas, que son lo más importante del Carnaval, y ellos estuvieron felices por cómo se veía el Corsódromo, por cómo estaba la pasarela, que tiene que ser un poco más importante e inclusive sagrada. Con todo el esfuerzo que hacen los clubes, con las carrozas, los trajes, las coreografías… es una lástima que todo eso haya tenido que competir con logos y marcas anteriormente. En este sentido, la verdad que se vio mucho más el show, se vio más lindo, se vio que tratamos de hacer un cambio y, obviamente, las marcas que no apostaron por este año quizás ahora vuelvan, porque la verdad que el Carnaval siempre va a vivir y va a estar, por más que una marca entre y otra. Lo más importante son las comparsas y la fuerza interna que tienen todos los ciudadanos de Gualeguaychú, que es tremenda. Pero tenemos que seguir trabajando. Me parece que se puede potenciar también lo que pasa con cada una de las comparsas, conseguirles elementos de necesidad a cada uno de los clubes y las comparsas. Que en el Corsódromo sean cada vez mejor los servicios, que en las cantinas se pueda comer mejor, que los accesos cada vez sean mejor. Este año hubo importantes mejoras en accesibilidad para discapacitados. Queremos que haya mejores tribunas y mejor señalética.

Otra pata importante para una productora es el plan de medios para promocionarlo: ¿Quedaron conformes también con este punto?

La verdad que este año se transmitieron cuatro de las diez noches del Carnaval. Estuvo la TV Pública, C5N, Crónica TV, Canal 26, incluso con notas previas y todo. Fue un fin de año complicado para todos con el tema de las elecciones que hubo, las medidas que se iban a tomar y que no se iban a tomar. Entonces, fue un año difícil para decidir y avanzar. Obviamente, ahora con la experiencia de un primer año, todo esto va a ser mucho más fácil y se va a intentar mucho más con la comunicación y los sponsors. Pero además el Carnaval tiene su propio streaming, que logró una muy buena difusión, y después salieron notas sobre el Carnaval en muchos medios nacionales, provinciales y, por supuesto, locales. La presentación en el shopping Alto Palermo causó un impacto muy fuerte. La verdad es que el objetivo final de todas estas movidas es vender entradas, que es el objetivo que tiene la Comisión y la productora, y creo que ese objetivo se cumplió, aunque siempre se puede hacer más.

¿Fue complicada la gestión con la TV Pública?

Sí, porque no estaban designadas aún las autoridades, y se iba pasando el verano y no aparecía nadie que decidiera. Pero los trabajadores del canal sabían que el Carnaval siempre le iba bien, que era un espectáculo vistoso y también que lo querían hacer, así que terminamos resolviéndolo. Pero es verdad que fue muy difícil la negociación porque no había alguien con quien hablar. Lo importante es que lo logramos, que era nuestro objetivo y estuvo buenísimo porque se transmitieron 5 horas: la hora previa y las 4 horas siguientes con el paso de todas las comparsas.

¿Dificultó mucho la temporada los avatares de la crisis económica?

Hemos tenido algunas complicaciones, pero lo cierto es que durante diez noches se vieron las tribunas llenas. Este año volvió Ticketek, y cuando hablamos con la gente de la ticketera nos remarcaron que el Carnaval del País era uno de los espectáculos que estaba vendiendo entradas, cuando otros de igual renombre de otros lugares turísticos del país estaban a media sala o con gran disponibilidad. Acá, en cambio, hubo noches tremendas y hubo noches más tranquilas también, pero al final del verano vemos que hubo tribunas llenas durante las diez noches. La verdad que está dura la vida de todos, pero en el Carnaval he visto un marco espectacular, y eso está buenísimo.

¿Cómo fue la relación con los dirigentes de la Comisión durante este verano?

Por nuestra parte, fue muy buena. Siempre tratamos de colaborar en todos los requerimientos o en todo lo que estuvo a nuestro alcance. Siempre hay detalles que se pueden mejorar, pero me parece que la relación fue espectacular y nos entendimos bien. Creo que vieron el esfuerzo nuestro por mejorar el Carnaval; por mejorar la calidad de las marcas; por hacer más lindo el Corsódromo; por la inversión que hicimos en toda cartelería, como en los palcos de los jurados que nunca tuvieron; por unificar los colores; y por todas las demás cuestiones. Se mostraron muy agradecidos y los vimos muy contentos.

¿Hay algún tipo de riesgo de que el contrato que tiene la productora ahora no se cumpla?

Para mí está aseguradísimo e incluso hay proyectos a largo plazo muy interesantes que ya lo sabe la Comisión. Queremos contar un poco la historia del Carnaval y contar un poco cómo se llega a que sea lo que es, algo que puede ser muy interesante para todos. Y en estos proyectos está a full la Comisión y varios de los integrantes de las comparsas, quienes participan y están también muy metidos. La idea en el próximo año y medio es lograr eso y mucho más, y todo esto me parece que va a potenciar también muchísimo más al Carnaval.