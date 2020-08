Para los comerciantes, esta medida "es un golpe mortal para el comercio local"

Sergio Bozzano, entrevistado por ElDía, dijo que los funcionarios municipales ratificaron que “la decisión estaba tomada y que se debía respetar a rajatabla, a lo que nosotros respondimos que la consideramos injusta por la apremiante situación económica que está atravesando el comercio, explicándoles que una semana de parate, significa el 25% de nuestros ingresos. Un porcentaje que incide en los magros ingresos que generamos en el local y que nos pondría en problemas a la hora de pagar los sueldos de los empleador el próximo mes”.

El comerciante destacó que el diálogo con Herlax y Silva “fue muy amable, nos entendieron, escucharon, pero la decisión viene desde Nación, no hay vuelta atrás. Es así que con este panorama pedimos que sí o sí, una vez que finalice esta vuelta a la Fase 1, que todos los negocios puedan abrir sus puertas”, advirtiendo que “si la piensan estirar en el tiempo va a ser el acabose para muchos comercios que a duras penas se sostienen”.

Bozzano también Agregó que “los funcionarios nos comunicaron que no nos podían asegurar nada de que siguiera o no este aislamiento”.

centro-2.jpeg

Sobre la venta on-line aseguró que “no nos permite siquiera mantener los costos mínimos de apertura del negocio. No dio resultado cuando se lo impuso en un principio, menos lo va a dar ahora”.

Detalló que en Paraná, con una situación más crítica que la nuestra, el municipio “no cerró los negocios, mantuvo la actividad, con comerciantes que realizaron un gran esfuerzo para mantener el protocolo, cuidando tanto a sus empleados, como a sus clientes”, añadiendo enfáticamente que “el comercio no contagia”.

Por su parte, Alvaro Lonardi, titular de una tradicional casa de ropa en el centro de la ciudad, dijo que “no esperaba esta decisión, estábamos confiados en que no se iba a retroceder de fase en nuestro rubro y de que nos iban a permitir seguir trabajando, ya sea en el local o en la modalidad take away (ropa por encargo). Esto es un duro golpe que te lleva a bajar un poco la guardia. He hablado con otros colegas y es como que decimos ya está…”

Sobre el efecto sobre su comercio, Lonardi indicó que “en lo personal me mató, y eso que le he puesto todas las pilas y si sigo es porque tengo una familia, pero si esto no mejora, no se normaliza, es muy difícil continuar”. Destacó que “hoy estoy en el negocio porque vine por un despacho para nuestra tienda on-line que ya lanzamos”.

centro-3.jpeg

Dijo que en lo personal “circulo con un poco de temor por alguna medida, más allá de que me movilizo solo, buscando la manera de sostenerme para poder pagarles a mis empleados el sueldo, empleados que con esta medida no les quedó otra que guardarse en casa”.

Señaló que cuando ingresó al comercio “me invadió una tristeza muy grande, desde los 18 años que estoy acá, la mitad de mi vida y verlo cerrado duele”, añadiendo que “le están pegando en la moral al comerciante, al emprendedor que es donde más le duele”.

Por su parte, Marta una comerciante del centro de la ciudad, dijo que “no se ha comunicado bien cómo va a ser el funcionamiento del comercio en esta semana en sus diferentes rubros. La única verdad es que si no producís o vendemos algo, no hay forma de afrontar las cuentas y hasta ahora nadie nos ha dado una mano para afrontar el pago de servicios e impuestos que no dejan de subir. Las boletas llegan y hay que pagarlas, algo difícil de cumplir cuando no se tiene ingresos”.