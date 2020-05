En línea con el gobierno nacional, en ese momento se ratificó la profundización en el acompañamiento a los adultos mayores. Al respecto, Vela remarcó la importancia de tener un Estado presente en el marco de una emergencia como la actual y valoró lo hecho en este sentido.

“En octubre la Caja de Jubilaciones municipal dio un aumento salarial; en noviembre se dio un bono de 3500 pesos; en diciembre se volvió a dar un aumento, en marzo igual. Seguimos vacunando a los jubilados y pensionados municipales y a sus familias. Para ello firmamos un convenio con VIDA, que es la emergencia que va a la casa, para que el jubilado no tenga que salir. También ampliamos el margen de la tarjeta para que puedan comprar comida”, enumeró Vela.

“Es importante tener en cuenta el marco en que se está dando la pandemia, porque no en todos los países es igual. En muchas partes se burlan del coronavirus o lo subestiman, y son los que cuentan a las víctimas fatales de a miles”, analizó. Y aseguró que “en Argentina es diferente porque el gobierno nacional priorizó lo que se debe priorizar ante cualquier situación, que son las vidas. Y en las provincias y municipios, como es el nuestro, hemos seguido la misma línea”.

Respecto a la difícil situación que evidenció y profundizó la pandemia, el Presidente de la Caja reflexionó: “Como siempre, los sectores más perjudicados por la crisis desatada son los más pobres. Y en ese sector los jubilados son los más vulnerables. Por eso es importante pensar y desarrollar políticas, que el Estado se ponga al frente de las mismas y darle a los viejos las respuestas que necesitan”.

“Para los jubilados no es lo mismo tener un Estado presente a uno para el que no son más que meros números. Entre otras tantas cosas, esta situación ha dejado al descubierto, al desnudo diría yo, las peligrosas consecuencias que tienen en la población las políticas de achicamiento del Estado, de vaciamiento de lo público y del sálvese quien pueda”, sintetizó Vela. Y cerró: “Nada es casual. No es casual que el gobierno nacional anterior haya desintegrado el Ministerio de Salud de la Nación, y tampoco es casual que, antes de que se declare la pandemia, recién asumido el presidente Alberto Fernández le haya devuelto el rango de Ministerio. Nuestro presente es resultado de todo eso”.